Wraca program Tomasza Lisa. Nowa oferta subskrypcyjna Newsweeka

Łukasz Szewczyk

Od dziś (16 marca 2020 roku) w każdy poniedziałek będzie można oglądać nowe odcinki programu "Tomasz Lis". Program będzie dostępny na żywo na Onet.pl, Newsweek.pl na Facebooku oraz Twitterze.

Formuła programu będzie dostosowywana do bieżącej sytuacji w kraju, a większość rozmów będzie się odbywać za pomocą łączeń wideo. Gośćmi pierwszego odcinka programu byli: Bartosz Arłukowicz, Dorota Gałczyńska-Zych oraz Radosław Markowski.W ramówce Onetu będzie można oglądać już 9. sezon flagowego programu z oferty publicystycznej Onetu i Newsweeka. Autorski program Tomasza Lisa, redaktora naczelnego tygodnika Newsweek, od 4 lat zapewnia komentarz publicystyczny do bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie. Prowadzący oraz zaproszeni do studia goście - znane osobowości świata polityki, biznesu, kultury i sportu - dzielą się z widzami opiniami i pokazują szerszy kontekst bieżących wydarzeń.- mówi Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika Newsweek Polska.Wraz ze startem wiosennej ramówki Onetu, Ringier Axel Springer Polska przygotował nową ofertę subskrypcyjną dla abonentów Newsweek.pl. Od 16 marca wszyscy użytkownicy płatnej oferty Newsweeka będą mieli nielimitowany dostęp do wszystkich nowych, a w przyszłości także archiwalnych odcinków programu "Tomasz Lis". W dniu premiery program będzie emitowany w Onecie w poniedziałki o godz. 18., następnie każdy odcinek programu trafi do oferty subskrypcyjnej Newsweek.pl.Wśród propozycji dostępnych dla abonentów Newsweek.pl znalazł się również program "Kandydaci w Newsweeku" - cykl spotkań na żywo prowadzonych przez dziennikarzy Newsweeka. Pierwsza debata, która odbyła się w czwartek, 12 marca z udziałem Szymona Hołowni, jest już dostępna w ofercie Newsweek.pl. Premiera kolejnej debaty - z Robertem Biedroniem - 18 marca o godz. 15.