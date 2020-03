Allegro sfinansuje darmowe dostawy dla wszystkich

Łukasz Szewczyk

Przez miesiąc każdy będzie mógł skorzystać z darmowych dostaw w Polsce za pośrednictwem usługi Allegro Smart. Tym samym platforma wspiera w zakupach przez Internet osoby, które zostają w domu i unikają zatłoczonych miejsc w czasie pandemii. Koszt darmowych dostaw zostanie pokryty przez Allegro.

- powiedział François Nuyts, prezes Allegro. -- dodaje.Od teraz do 18 kwietnia 2020 roku wszyscy klienci będą mogli skorzystać z bezpłatnych dostaw zakupów z Allegro za pomocą Allegro Smart!. Klienci mogą aktywować pakiet miesięczny Allegro Smart! przez specjalną stronę lub po prostu w trakcie zakupów. Bezpłatna dostawa obejmuje zakupy od jednego sprzedawcy za minimum 40 zł za wysyłkę do paczkomatów i punktów odbioru oraz od 100 zł za dostawę kurierską na terenie całej Polski.Aktualni klienci Allegro Smart! będą również korzystać z darmowych dostaw w tym okresie - ich subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona o jeden miesiąc.Wszystkie oferty objęte programem bezpłatnych dostaw Allegro Smart! są odpowiednio oznaczone. Limit adresów wysyłkowych obowiązujący w usłudze został zniesiony na czas trwania akcji. Po upływie bezpłatnego okresu miesięczna usługa wygaśnie dla nowych klientów automatycznie bez żadnych dodatkowych opłat czy zachęt do jej wykupienia