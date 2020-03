Premiera prosto z kina. Film "Sala samobójców. Hejter" na Player.pl (wideo)

Łukasz Szewczyk

Od środy (18 marca 2020 roku) do biblioteki Playera dołączy głośny film Jana Komasy "Sala samobójców. Hejter". Tytuł miał niedawno swoją premierę w kinach, które z powodu epidemii koronawirusa zostały zamknięte. Teraz będzie go można oglądać w serwisie w ofercie "filmy na żądanie".

Tomek (Maciej Musiałowski), student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony z uczelni. Postanawia jednak ukrywać ten fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową od państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) - rodziców Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życzliwość swoich dobroczyńców. Przepełniony gniewem i żalem, oddzielony od Gabi, w której skrycie podkochuje się od lat, Tomek planuje zemstę na Krasuckich. Szansa pojawia się, kiedy otrzymuje pracę w agencji reklamowej, a wraz z nią dostęp do najnowszych technologii i tajemnic stołecznej elity. Pod pozorem obowiązków zawodowych Tomek zaczyna inwigilować Krasuckich, aktywnie włączonych w kampanię polityczną kandydata na prezydenta stolicy - Pawła Rudnickiego (Maciej Stuhr). Wkrótce plan internetowego hejtera zaczyna nabierać coraz realniejszych kształtów, a droga do jego realizacji wiedzie przez wirtualny świat popularnej gry komputerowej."Sala samobójców. Hejter" to kontynuacja debiutanckiego filmu Jana Komasy "Sala samobójców". Główną rolę w produkcji gra znany z serialu "Druga szansa" i programu "Ameryka Express" Maciej Musiałowski. Obok niego na ekranie zobaczymy m.in.: Vanessę Aleksander, Danutę Stenkę, Agatę Kuleszę, Macieja Stuhra, Jacka Komana, Julię Wieniawę i Adama Gradowskiego.Film "Sala samobójców. Hejter" dostępny będzie od 18 marca w ofercie transakcyjnej serwisu Player.pl.