Klasyka i nowości światowego kina z FilmBox Arthouse dostępne na życzenie na Vod.pl

Łukasz Szewczyk

Biblioteka FilmBox Arthouse w ofercie VoD.pl

Pierwszy na świecie dokument o syberyjskiej scenie punk rockowej "Ślady na śniegu", komedia akcji "Szarada" z udziałem czarującej Audrey Hepburn oraz znana z festiwalu Nowe Horyzonty filmowa poezja filozoficzna "AUN - początek i koniec wszech rzeczy" - to tylko niektóre z filmowych perełek dystrybuowanego przez Kino Polska TV kanału FilmBox Arthouse, które już od teraz są dostępne na życzenie w serwisie Vod.pl.Na Vod.pl jest dostępnych na życzenie prawie 50 unikalnych filmów z biblioteki FilmBox Arthouse. Treści kanału są dostępne w modelu VoD (płatność za 48-godzinny dostęp do pojedynczego filmu).Przypomnijmy, że FilmBox Arthouse to jedyny globalny kanał telewizyjny prezentujący filmy fabularne, dokumentalne oraz krótkometrażowe autorstwa niezależnych filmowców z całego świata. W repertuarze znajdują się produkcje zaliczane do kina autorskiego, dzieła spoza głównego nurtu kina, filmy debiutujących reżyserów, produkcje eksperymentalne i offowe. FilmBox Arthouse umożliwia widzom poznanie filmów, które w większości są prezentowane wyłącznie na festiwalach filmowych, a bardzo rzadko na antenach kanałów telewizyjnych. Dystrybutorem FilmBox Arthouse jest spółka Kino Polska TV.