Agora z akcją #Kulturalnastrefa. Koncerty i spotkania autorskie bez wychodzenia z domu

Kryzys związany z koronawirusem to problem nie tylko zdrowotny, ale także gospodarczy, który dotyka wielu branż i pracowników, w tym ludzi kultury m.in. pisarzy i muzyków. Aby wesprzeć ich działalność Wydawnictwo Agora we współpracy z Gazeta.pl oraz Wyborcza.pl zainicjowało cykl działań pod hasłem #Kulturalnastrefa - spotkań w formie transmisji na żywo, głównie poprzez media społecznościowe.Koncerty, możliwość wirtualnego spotkania z autorem czy odczyty fragmentów książek to tylko kilka przykładów z działań zaplanowanych na najbliższe tygodnie. Akcja #Kulturalnastrefa rozpoczyna się już dziś - w czwartek (19 marca 2020 roku o godzinie 17:30 na fanpage'u Agora Muzyka odbędzie się przedpremierowy pokaz teledysku do singla "Kłamiesz" w wykonaniu Renaty Przemyk i Vienia.Niebawem Wydawnictwo poinformuje również o nadchodzących wydarzeniach literackich i spotkaniach z pisarzami. Informacje o poszczególnych wydarzeniach z cyklu #Kulturalnastrefa będzie można znaleźć na Facebooku Do akcji dołączyły również sklepy internetowe Kulturalnysklep.pl oraz Publio.pl - na ich stronach można skorzystać z rabatu na wszystkie płyty CD, książki i e-booki z oferty Wydawnictwa Agora.Partnerami medialnymi akcji są portal Gazeta.pl oraz serwis Wyborcza.pl. Ponadto patronat nad inicjatywą objęły rozgłośnie Grupy Agora: Radio TOK FM, Rock Radio, Radio Złote Przeboje i Radio Pogoda.