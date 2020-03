Netflix na kwiecień. "Dom z papieru 4", "Absurdalna planeta", "Jeszcze nigdy..."

Łukasz Szewczyk

Internetowy serwis rozrywkowy Netflix poszerza ofertę o nowe pozycje. Co czeka widzów w kwietniu 2020 roku?

Netflix - wykaz premier na kwiecień 2020 roku:

Wyczekiwaną premierą miesiąca jest serial(premiera 3 kwietnia). Profesor zaczyna realizować swój plan. Życie członków gangu, którzy muszą poradzić sobie z wrogami wewnątrz i na zewnątrz Banku Hiszpanii, wisi na włosku. Dodatkowo Netflix przygotował premierę filmu(3 kwietnia). Jest to rzut oka za kulisy serialu, którego bohaterowie - grupa rabusiów kierowanych przez Profesora - skradli serca widzów z całego świata.Wśród premier także drugi sezon serialu(17 kwietnia). Śledztwo w sprawie bomby podsuwa Héctorowi wskazówkę dotyczącą śmierci siostry. Miguel szykuje się do produkcji nowego narkotyku, ale jego prototyp zostaje skradziony.Nowością jest także serial(22 kwietnia). Narratorami tego zabawnego serialu naukowego, który bada życie niesamowitych zwierząt na Ziemi, są dziwaczne stworzenia i sama Matka Natura.Od 24 kwietnia w ofercie Netflixa. Tony nadal przeżywa żałobę po śmierci żony, jednak udaje mu się zbliżyć do otaczających go przyjaciół, z których każdy zmaga się z własnymi problemami. Sytuacji nie poprawia fakt, że ich gazeta może zostać zamknięta.Wśród nowości także serial(27 kwietnia). Mindy Kaling prezentuje inspirowany własną młodością serial komediowy o dorastaniu pochodzącej z Indii dziewczyny, która urodziła się już jako Amerykanka.Nic nie jest oczywiste, kiedy charyzmatyczny oszust i początkujący filmowcy wkraczają do życia dwóch emocjonalnie poturbowanych kobiet. Nowy serial(30 kwietnia).Wśród filmowych premier warto zwrócić uwagę na(10 kwietnia). Jack przeżywa różne wersje tego samego dnia, próbując opanować problematycznych gości, wszechobecny chaos i potencjalny romans na ślubie swojej siostry.Kolejna filmowa premiera to(17 kwietnia). Said od wielu lat prowadzi w Ardenach tartak, w którym zatrudnia byłych więźniów i młodocianych przestępców. Teraz musi jednak stawić czoła nieproszonym gościom.Warto zwrócić uwagę także na film(24 kwietnia). Nieustraszony najmenik (Chris Hemsworth) podejmuje się najbardziej niebezpiecznej misjiw swojej karierze - musi uratować porwanego syna pewnego biznesmena.Dodatkowo od 1 kwietnia w Netflixie. Iliza Shlesinger zaprasza do tajemniczego świata pełnego absurdalnych postaci, przemyśleń na temat bycia kobietą i zabawnych, ale też celnych komentarzy społecznych.• od 1 kwietniaNailed It!: Sezon 4Sunderland aż po grób: Sezon 2The Iliza Schlesinger Sketch ShowDavid Batra: Słoń w salonieDuża dawka skandalu• od 3 kwietniaDom z papieru: Część 4Coffee i KareemDom z papieru: Globalny fenomenMustang: Duch wolności: Akademia Jazdy KonnejSuper Gwiazdka• od 6 kwietniaBig Show i jego Show• od 7 kwietniaTerrace House: Tokyo 2019-2020: Część 3• od 9 kwietniaHi Score Girl: Sezon 2• od 10 kwietniaBrwes BrothersTigertailPokochaj, poślub, powtórzSzkolne życieTurniej głównyEkscentrycy w LA• od 14 kwietniaChris D'Elia: No Pain• od 15 kwietniaProjekt niewinnościOuter Banks• od 16 kwietniaFary: Hexagone: Sezon 2Fauda: Sezon 3Mauricio Moirelles: Droga do chaosu• od 17 kwietniaEl Dragón: Powrót wojownika: Sezon 2Too Hot to HandleSergioBetonowe złotoŚwiadectwo kościZiemia i krewOstatnie dzieciaki na Ziemi: Księga 2• od 18 kwietniaHyena• od 19 kwietniaHi Bye, Mama• od 20 kwietniaGotowanie na marihuanieThe Midnight Gospel• • od 21 kwietniaMiddleditch & Schwartzod 22 kwietniaAbsurdalna planetaWygrać dziczBagienna ciszaPlagi BreslauCircus of BooksThe Willoughbys• od 23 kwietniaDom kwiatów: Sezon 3• od 24 kwietniaAfter Life: Sezon 2Tyler Rake: OcalenieYours Sincerely, Kanan GilCześć, ninja!: Sezon 2• od 27 kwietniaJeszcze nigdy...• od 29 kwietniaW kuchni z NadiyąZajęcia pozalekcyjneTrzy metry nad niebemZbrodnia i łaska: Historia Cyntoi BrownA Secret Love• od 30 kwietniaThe Victims' GameThe Forest of Love: Deep CutZakochany bogaczGroźne kłamstwaDRIFTING DRAGONS• od 1 kwietniaNa linii ogniaSzept sercaŚwiat Wayne'aKarate KidKarate Kid IV: Mistrz i uczennicaRobocikRuchomy zamek HauruDuchy moich byłychMaska ZorroWalka żywiołówCuda z niebaKsiężniczka ŁabędziKsiężniczka Łabędzi: Skarb CzarnoksiężnikaBaby BoyMyśl jak facetFaceci w czerniFaceci w czerni IIFaceci w czerni 3Yu Yu Hakusho: Ghost FilesMasza i niedźwiedźEpicentrumKwarantannaSzopy w natarciuZrywa się wiatrPies, który ocalił WielkanocCharing Cross 84Miraculous: Biedronka i Czarny KotPech to nie grzechMarnie. Przyjaciółka ze snówRodzina AddamsówRodzina Addamsów 2Anakondy: Polowanie na Krwawą OrchideęThe MegKelnerzyRentDom nad jezioremSzalona imprezaObłędny rycerzInside JobNoc żywych trupówWyszczekaniWaśń rodzinnaMakowe wzgórzeSeks, kłamstwa i kasety wideoPikseleHeavy MetalNigdy nie jest za późnoPonyo on the Cliff by the SeaCześć, na imię mam DorisKryptonim U.N.C.L.E.Serial Pokémon: Słońce i KsiężycJulian Schnabel - Portret prywatnyNędznicyBraciaTurbulencjaKołysz się, dziecinoKotCommunityViolet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll• od 6 kwietniaMroczna wieża• od 10 kwietniaIdol z piekła rodemAmerican Pie: Zjazd absolwentówPożegnanie z AfrykąDziewczyny z drużyny 2Dziewczyny z drużyny 4Dziewczyny z drużyny 5Błękitna falaElizabethMumiaMumia powracaMumia: Grobowiec Cesarza SmokaCzerwony smokSzczęki 2Szczęki 3Szczęki 4: ZemstaKról SkorpionPrzyjętyKlub winowajcówPradawny lądHannibalJoe BlackDr Martin• od 11 kwietniaWłamanieKod 8• od 14 kwietniaMała stopaOutlander• od 15 kwietniaDom GrozyDrapacz chmur• od 17 kwietniaBarbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts• od 21 kwietniaZakonnicaOutlander• od 22 kwietniaPapież Franciszek i jego przesłaniePierwsza noc oczyszczeniaMandyW poszukiwaniu Boga z Morganem Freemanem• od 27 kwietniaMamma Mia! Here We Go Again• od 28 kwietniaBez litości 2• od 29 kwietniaSlender Man• od 30 kwietniaThe Quake. Trzęsienie ziemi