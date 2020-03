Empik Premium na 60 dni za darmo. Setki lektur w formie audio i e-booków

Łukasz Szewczyk

Empik w ramach swojej flagowej usługi Empik Premium udostępnia na okres 60 dni darmowy dostęp do ponad 11 tysięcy audiobooków i e-booków oraz do oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go. Dodatkowo od teraz Empik dostępna również większość lektur szkolnych w formie e-booków i audiobooków.

Przez dwa miesiące wszyscy mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu pakietu korzyści w ramach usługi Empik Premium. Aby aktywować swój darmowy kod, należy wejść na stronę: www.empik.com/czas-w-domu . Daje on między innymi 60 dni na odkrywanie tysięcy audiobooków i e-booków oraz dostęp do szerokiej oferty słuchowisk i podcastów w aplikacji Empik Go. Pakiet umożliwia także bezpieczną dostawę zamówień za 0 zł złożonych na stronie Empik.com, gdzie można znaleźć setki tysięcy produktów z różnych kategorii, gwarantujących wartościowe spędzanie czasu, korzystanie z kultury oraz możliwość poszerzania horyzontów - takich jak książki, muzyka, filmy, gry, zabawki, sprzęt sportowy czy artykuły kreatywne.To jednak nie koniec nowości. Od teraz z poziomu aplikacji Empik Go wszyscy mogą uzyskać dostęp do ponad 90% tytułów znajdujących się na listach lektur obowiązkowych i uzupełniających dla klas szkoły podstawowej i liceum. Setki książek, pełne spektrum epok i stylów literackich - od mitologii greckiej, przez Treny Kochanowskiego, powieści Żeromskiego, po poezję XX wieku. Wśród dostępnych tytułów znajdują się niemal wszystkie lektury obowiązkowe dla szkoły podstawowej i liceum.Uczniowie mogą korzystać z Empik Go na smartfonie, tablecie lub czytniku e-booków Inkbook. W aplikacji nie brakuje dodatkowych opracowań w formie podcastów "Ale co chodzi?", które ułatwią zrozumienie wątpliwych kwestii i będą nieocenioną pomocą przy nauce do egzaminów. Obecnie w aplikacji Empik Go w ramach darmowego dwumiesięcznego dostępu z Empik Premium znajduje się 13 tysięcy utworów: audiobooków, e-booków, słuchowisk i podcastów.- mówi Kuba Piotrkowicz, Menadżer Empik Go.