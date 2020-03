"Siostry Siostrom". Nowa akcja społeczna Ofeminin.pl

Łukasz Szewczyk

Portal Ofeminin rozpoczyna nową akcję społeczną "Siostry Siostrom", która ma na celu wsparcie polskich pielęgniarek, położnych, ratowniczek medycznych i innych kobiet pracujących w służbie zdrowia.

W Polsce pracuje obecnie ponad 230 tys. pielęgniarek. Jest to zawód wykonywany przede wszystkim przez kobiety, które stanowią aż 78 proc. personelu. Ofeminin.pl publikuje ich niezwykłe historie i zwraca uwagę na wyzwania, z jakimi się mierzą.- mówi Martyna Wyrzykowska, redaktor naczelna Ofeminin.Akcja została zainaugurowana w "Onet Rano" . Gośćmi Iwony Kutyny były Martyna Wyrzykowska, redaktor naczelna Ofeminin oraz dr Grażyna Wójcik, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, która opowiedziała o nowej rzeczywistości zawodowej i organizacyjnej, z którą aktualnie mierzą się pielęgniarki.Redakcja Ofeminin uruchomiła również charytatywną zbiórkę na portalu Zrzutka.pl . Zebrane pieniądze trafią na konto Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i posłużą do zorganizowania szkoleń prowadzonych przez psychologów (lub innych wykwalifikowanych instruktorów) z zakresu komunikacji i współpracy interpersonalnej, asertywności i radzenia sobie w sytuacji kryzysowej oraz wsparcia pokryzysowego, a także do zakładania grup wsparcia i rozprzestrzeniania informacji o szkoleniach otwartych dla wszystkich pielęgniarek.Kampania wspierająca Inicjatywę została przygotowana przez dział marketingu Ringier Axel Springer Polska, a logo akcji stworzyła Elisa Minetti, dyrektor kreatywna PLNY LALA.