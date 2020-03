ZnanyLekarz.pl wprowadza funkcję konsultacji wideo. Jak to działa?

Łukasz Szewczyk

ZnanyLekarz, platforma do umawiania wizyt lekarskich i specjalistycznych online, wprowadza nową usługę - konsultacje online. W obliczu pandemii koronawirusa firma postanowiła udostępnić tę funkcję dla swoich obecnych i nowych klientów.

Dotychczas konsultacje online, zarówno w Polsce jak i na świecie, nie cieszyły się dużą popularnością wśród lekarzy i pacjentów. W związku z koronawirusem wszystkie podmioty świadczące usługi zdrowotne, zarówno prywatne jak publiczne, wprowadzają znaczne ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu. Niektóre nawet czasowo zawiesiły udzielanie świadczeń. Również pacjenci, aby uniknąć ryzyka zakażenia, odwołują stacjonarne wizyty, również te zaplanowane znacznie wcześniej. W takiej sytuacji, w obliczu epidemii, najlepszym, bezpiecznym dla wszystkich rozwiązaniem okazuje się tzw. telemedycyna czyli zdalne konsultacje lekarskie i specjalistyczne.- mówi Piotr Radecki, Dyrektor Zarządzający w ZnanyLekarz.pl.- dodaje Piotr Radecki.Konsultacje online pozwalają na pozostanie w domach i zdalną kontrolę zdrowia. To idealne rozwiązanie dla każdego, a szczególnie dla osób z grupy ryzyka, tj. osób starszych, z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.W celu umówienia wizyty należy wejść na stronę ZnanyLekarz.pl , wybrać opcję "online" (pamiętajmy, że nadal są lekarze, którzy świadczą usługi stacjonarne w gabinetach, zatem taka opcja wizyty jest nadal dostępna), następnie wybrać lekarza lub specjalistę, do którego chcemy się umówić. Ostatni krok, to wybór terminu wizyty. Możliwe formy konsultacji to: wideo, rozmowa telefoniczna lub czat.Płatność pobierana jest przed wizytą (płatność online) i trafia bezpośrednio do lekarza lub placówki medycznej. Przed wizytą otrzymamy przypomnienie oraz wszystkie potrzebne instrukcje dotyczące konsultacji.