Allegro ogłasza Pakiet wsparcia dla Sprzedających. 16 mln zł na pomoc firmom w czasie pandemii

Łukasz Szewczyk

W trudnym czasie pandemii koronawirusa Allegro wspiera sprzedawców i uruchamia dla nich Pakiet wsparcia wart 16 mln złotych, który pomoże im przetrwać trudniejszy czas. Celem jest wsparcie zarówno obecnych sprzedawców, jak i nowych firm dotkniętych ograniczeniami sprzedaży.

- mówi Francois Nuyts, prezes Allegro. -- dodaje Nuyts.W ubiegłym tygodniu Allegro ogłosiło wartą 21 milionów złotych inwestycję, dzięki której każdy Polak za darmo i bez dodatkowych warunków może przez miesiąc korzystać z bezpłatnych dostaw w ramach Allegro Smart . W ten sposób Allegro pomaga Polakom zorganizować swoje życie w trudnych czasach i zrobić zakupy online bez żadnych kosztów dostawy.Z kolei. Pomoże on obecnym sprzedawcom utrzymać biznes i lepiej zarządzać przepływem gotówki a nowym firmom, szukającym nowych kanałów online, obniży koszty rozpoczęcia sprzedaży.Jakie warunki?W ramach programu Allegro pomoże małym i średnim sprzedawcom, wydłużając termin zapłaty prowizji za usługi Allegro z 14 do 60 dni. Dotyczy to 54 tysięcy obecnych małych i średnich sprzedawców. Przedłużenie okresu płatności włączony zostanie automatycznie.Dodatkowo Allegro wesprze polskich przedsiębiorców, którzy zdecydują się zacząć oferować swoje produkty na Allegro - będą mogli sprzedawać bez prowizji przez pierwsze 3 miesiące działalności. Dzięki temu będą mogli łatwo rozpocząć sprzedaż w internecie. W ostatnich latach Allegro oferuje różne programy promocyjne dla nowych sprzedawców, obniżając prowizję od sprzedaży zwykle o 20% do 50%. W wyjątkowych okolicznościach podejmujemy wyjątkowe działania, dlatego rabat wynosi teraz 100% i obowiązuje dłużej.Allegro pomoże sprzedawcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zwiększać płynność finansową. Spółka zaoferuje łatwo dostępne pożyczki gotówkowe z cashbackiem w wysokości 3%, aż do 4,5 tys złotych. Wnioski można składać w pełni online, a do decyzji banku nie potrzeba żadnych dokumentów finansowych. Ten produkt będzie oferowany wspólnie z mBankiem.Allegro zawiesza wszystkie zapowiedziane podwyżki opłat dla sprzedawców. Ogłoszona w styczniu zmiana sposobu naliczania prowizji, wliczająca do podstawy koszty dostawy, planowana na 2 kwietnia, także będzie zawieszona. Allegro będzie wspierać biznes sprzedawców samodzielnie inwestując w system darmowych dostaw, zwiększających atrakcyjność ofert dla klientów, dając sprzedawcom więcej czasu na wprowadzenie ofert z darmową dostawą.Allegro zapewnia, żę pokryje wszystkie koszty związane z Pakietem wsparcia dla Sprzedających, tak aby sprzedający mogli lepiej dostosować swój biznes do zmiennych warunków biznesowych.