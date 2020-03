Męskie Granie w domu. Startuje cykl koncertów online na Onet.pl

Łukasz Szewczyk

Przed nami tygodnie, które w większości spędzimy w domowym zaciszu. Chcąc umilić wszystkim wytrwanie w samoizolacji, marka Żywiec, jako sponsor trasy Męskie Granie, razem z Onet i Artystami zdecydowała się zorganizować cykl koncertów online, stanowiących chwilę wytchnienia w tym trudnym czasie.

Męskie Granie w domu

Pierwsze wydarzenie z cyklu "Męskie Granie w domu" odbędzie się już w niedzielę (29 marca 2020 roku) o godz. 20:30. Dla internetowej publiczności na Onet.pl zagra Sorry Boys. Informacje o kolejnych koncertach będą podawane na bieżąco.By zachować wszelkie środki ostrożności i spełnić wszelkie wymogi bezpieczeństwa podczas pandemii, koncerty odbędą się w na żywo z domów artystów, przy użyciu najnowszych technologii, umożliwiających brak fizycznego kontaktu pomiędzy artystami i ekipą grupy ATM realizującą koncerty. Przed drzwi artystów zostanie dostarczony dokładnie zdezynfekowany sprzęt, który każdy z ich zainstaluje samodzielnie, korzystając ze zdalnych instrukcji producenta. Wóz transmisyjny z ograniczoną do minimum ekipą (pracującą w maseczkach i rękawiczkach) wypuści miksowany na żywo materiał.Koncertowi i transmisji towarzyszy zbiórka pieniędzy, którą organizuje Siepomaga.pl . Już setki tysięcy osób wsparło walkę z epidemią koronawirusa i przekazało pieniądze na doposażenie ośrodków medycznych w niezbędny sprzęt. Dołącz do oglądania, posłuchaj świetnej muzyki i pomóż w leczeniu innych.