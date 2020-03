Facebook i polscy artyści ruszają z występami online. "Kwarantanna na na"

Łukasz Szewczyk

Każdy z nas nie ruszając się z kanapy i stosując się do zaleceń, może wspomóc osoby samotne i starsze - tych, którzy szczególnie teraz cierpią przez izolację. Za pośrednictwem Facebook app w poniedziałki, środy i piątki artyści z Kayaxu zagrają na żywo. Na pierwszy ogień idzie Krzysztof Zalewski

"Kwarantanna na na" jest częścią zapoczątkowanej przez Facebooka akcji #WspieramZDomu, która ma na celu wspieranie oddolnych inicjatyw działających w czasie ogólnonarodowej kwarantanny. Teraz, kiedy nasza codzienność stanęła na głowie, a artyści przenoszą swoje koncerty do online'u, warto połączyć przyjemne z pożytecznym i pokazać naszą solidarność w tych trudnych dniach.- powiedział Robert Bednarski, dyrektor regionalny Facebooka w Europie Środkowo-Wschodniej.Akcja pozwoli uprzyjemnić domową izolację wyjątkowymi domowymi koncertami na żywo i przyczyni się do wsparcia osób starszych i samotnych. Wolontariusze Szlachetnej Paczki to prawdziwi bohaterzy - codziennie pomagają potrzebującym w zakupach, w realizacji recept i w sprawach urzędowych. Dzwonią do nich i poświęcają im swój czas. Wszystkie datki zebrane za pośrednictwem przycisku "Przekaż datek" podczas występów będą przekazane na wsparcie tych działań.- zapewnia Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna organizującego Szlachetną Paczkę.Do współpracy Facebook zaangażował artystów wytwórni i managementu KAYAX. Zainauguruje gona stronie Facebook app . Na środę zaplanowano natomiast występ, a piątek będzie należał do duetu. Informacje o kolejnych będą publikowane na bieżąco na stronie wydarzenia.- zapowiada Tomik Grewiński szef wytwórni i managementu Kayax.Zbiórka będzie realizowana za pośrednictwem funkcjonalności "Przekaż datek" i będzie dostępna podczas transmisji live jak i przy postach z zapisanymi koncertami na stronie Facebook app. Facebook nie pobiera żadnych opłat od zbiórek prowadzonych na platformie.