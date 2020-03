MediaMarkt wchodzi na Allegro

Łukasz Szewczyk

Allegro rozpoczyna współpracę z MediaMarkt. Od początku kwietnia 2020 roku w sklepie MediaMarkt na Allegro dostępnych będzie 2 tysiące ofert sprzętu i akcesoriów popularnych marek elektroniki użytkowej. Oferta obejmie również markowe produkty dostępne na wyłączność w MediaMarkt.

MediaMarkt na Allegro startuje z dwoma tysiącami ofert produktów znanych marek, takich jak: Samsung, LG, Xiaomi, Asus, Bosch, Philips, Huawei, Beko, Electrolux, GoPro i innych. Oferta będzie stale poszerzana.- mówi Michał Iwanciw, Dyrektor Segmentu Elektroniki Użytkowej w Allegro.Kategoria Elektronika na Allegro jest coraz popularniejsza. W ciągu ostatnich czterech miesięcy klienci Allegro kupili 1,6 miliona akcesoriów GSM i 1,5 miliona drobnych urządzeń gospodarstwa domowego. Oferty MediaMarkt będą objęte tym pakietem bezpłatnych dostaw do tysięcy paczkomatów lub kurierem. Wkrótce zakupy będzie można odbierać sieci punktów odbioru w ramach Allegro Smart! oraz w 88 sklepach MediaMarkt.- mówi Alpay Güner, Prezes Zarządu MediaMarktSaturn Polska.Sieć MediaMarkt ma w Polsce blisko 90 sklepów stacjonarnych, prowadzi też jeden z popularniejszych sklepów internetowych z elektroniką mediamarkt.pl. Sprzedaż prowadzona jest również za pośrednictwem call center. Na razie, w związku z aktualną sytuacją pandemiczną, dostawy zakupów - poza punktami odbioru - odbywać się będą do drzwi klienta. Wkrótce uruchomione zostaną usługi okołosprzedażowe, takie jak np. instalacja, pierwsze uruchomienie i konfiguracja urządzeń czy podłączenie sprzętu AGD do sieci gazowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.