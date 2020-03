Kwiecień w HBO GO - nowe seriale i filmy. Pełny wykaz premier

Łukasz Szewczyk

Filmowo-serialowa kolekcja serwisu HBO GO z każdym miesiącem powiększa się o nowe tytuły. Jakie nowości pojawią się w kwietniu 2020 roku?

Pełny wykaz premier HBO GO - kwiecień 2020 (dzień po dniu):

Miesiąc rozpocznie się od premiery nowego w HBO GO serialu, czyli kontynuacji nagradzanego serialu Synowie Anarchii. Opowie on o losach EZ Reyesa, który po wyjściu z więzienia dołącza do meksykańskiego gangu motocyklowego Mayans M.C. Kolejną nowością będzie serial komediowy zrealizowany w stylu dokumentu, którego twórcą jest m.in. Taika Waititi,. To produkcja przedstawiająca perypetie trójki wampirów ze Staten Island, których odwiedza niespodziewanie mroczny przywódca.Kwiecień to także zupełnie nowe historie produkcji HBO. Będą wśród nich serial komediowy autorstwa Vicky Jones zatytułowany. Produkcja opowie o Ruby, młodej kobiecie, która pod wpływem jednego smsa rzuca wszystko, aby ruszyć w szaloną podróż po Stanach ze swoim ukochanym ze studenckich czasów. Kolejna premiera to serial na podstawie bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb -. Będzie to rodzinna saga przedstawiająca dwie równoległe historie życia braci bliźniaków, w rolę których wcielił się trzykrotnie nominowany do Oscara Mark Ruffalo. Inną nowością będzie też serialo przygotowaniach mieszkańców małych amerykańskich miasteczek do udziału w całodniowym festiwalu drag queen. W każdym z sześciu odcinków znane drag queen będą uczyć swoje podopieczne jak wyjść ze swojej strefy komfortu i stać się prawdziwą królową.To jednak nie koniec wyrazistych historii. W połowie miesiąca swoją premierę będzie mieć serialz Cate Blanchett w roli głównej. Historia opowiedziana jest z perspektywy kobiet żyjących w latach 70. XX wieku, a przede wszystkim radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly. Przedstawi prawdziwą historię ruchu walczącego o ratyfikację Equal Rights Amendment - poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych, dającej równe prawa wszystkim obywatelom bez względu na płeć. Fani serialu Dom grozy na pewno ucieszą się z premiery spin-offu ich ulubionej produkcji., w którym zobaczymy m.in. znaną z Gry o tron Natalie Dormer, dziać się będzie w Los Angeles w 1938 roku. Kiedy makabryczne morderstwo wstrząśnie miastem, detektywi Tiago Vega i Lewis Michener zostaną uwikłani w tajemniczą sprawę.Z nowymi sezonami do HBO GO powrócąz fantastycznymi Sandrą Oh oraz Jodie Comer, które już po raz trzeci będą się ścierać na ekranie jako dwie silne osobowości prowadzące ze sobą grę w kotka i myszkę. Wróci także- serial obyczajowy z elementami fantasy o tajemniczej dziewczynie, która pewnego dnia zjawiła się w Bristol Cove. W nadchodzącym miesiącu pojawi się też nowy sezon- lubianego przez rzesze widzów serialu z Christine Baranski w roli wziętej prawniczki, która po tym jak straciła oszczędności całego życia oraz pracę w prestiżowej kancelarii, musiała zacząć wszystko od nowa. Do serwisu wróci także serial HBOz Issą Rae nie tylko w roli głównej bohaterki, ale także twórczyni produkcji. Nowe odcinki śledzić będą dalsze losy mało pewnej siebie Afroamerykanki. A dla fanów thrillerów szpitalnych dodanie zostanie nowy sezon. W nowej odsłonie głównym bohaterem będzie weteran wojenny, wracający do zdrowia po urazie kręgosłupa i traumie psychicznej, który staje w obliczu nowego wroga.Nowości nie zabraknie także dla miłośników pełnych metraży. Kto nie zdążył obejrzeć w kinie lub ma ochotę na kolejny seans ostatniego filmu Quentina Tarantinoz Leonardo DiCaprio oraz Bradem Pittem w rolach głównych będzie miał do tego okazję już w połowie miesiąca. Inną pozycją na kwietniowe seanse będzie również film, który miał swoją premierę na zeszłorocznym festiwalu filmowym w Toronto. Jest to oparta na faktach czarna komedia śledzącą losy kuratora oświaty w Roslyn na Long Island, który stał za największą w historii Ameryki malwersacją w szkołach publicznych, kradnąc przeszło 11 mln dolarów. W rolach głównych wystąpią Hugh Jackman, Allison Janney oraz Ray Romano. Nie zabraknie też tytułów dla fanów Clinta Eastwooda, którego będziemy mogli zobaczyć jako starzejącego się, spłukanego mężczyznę, który niespodziewanie zaczyna pracować dla meksykańskiego kartelu narkotykowego - to w filmie. Natomiast dla miłośników kina superbohaterskiego i komiksów z uniwersum DC Comics przygotowana została premiera filmuo zwyczajnym nastolatku, który wypowiada magiczne słowo i staje się dorosłym superbohaterem.Na kwietniowe rodzinne oglądanie proponujemy w HBO GO, czyli historię o tym jak Walter, Gary i Mary próbują uratować Muppety i ich teatr przed zakusami chciwego biznesmena. Inną pozycją będzie też film w reżyserii nominowanego do BAFTY Jamesa Bobina. To opowieść o nastoletniej dziewczynie, która zrobi wszystko, aby odnaleźć zaginionych w dżungli rodziców i rozwiązać zagadkę legendarnego miasta. Ze starszymi dziećmi warto też będzie zobaczyć wzruszający i klasyczny już filmz Tomem Hanksem w tytułowej roli.Dla amatorów kina dokumentalnego, ale i nie tylko, zaplanowana została premiera serialu HBO. Przedstawi on, w dokumentalnym ujęciu, okoliczności tajemniczych zaginięć i morderstw dzieci w Atlancie pod koniec lat 70. i na początku kolejnej dekady. Produkcja rzuca nowe światło na wielowątkowe śledztwo, które zostało wznowione po 40 latach. Innym tytułem będzie również- dokument będący kroniką szeroko zakrojonego i bezprecedensowego, trwającego dwa lata śledztwa FBI dotyczącego korupcji w koszykarskim światku szkół wyższych w USA.• 1 kwietniaMayans M.C., odc. 1-10 (cały sezon)Mayans M.C. II, odc. 1-10 (cały sezon)Zaufaj mi II, odc. 1-4 (cały sezon)Cudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 10Pewnego razu... w HollywoodPełzająca śmierćPrzypadek 39MuppetyPlan gry• 2 kwietniaCo robimy w ukryciu, odc. 1-10 (cały sezon)Dave, odc. 6Devs, odc. 6Krzyżówkowe zagadki: Przeklęty klejnot• 3 kwietniaLepsze życie IV, odc. 6Młody Sheldon III, odc. 19TylkoNa planie• 4 kwietniaSyrena III, odc. 1-2 (wersja wyłącznie z napisami)W potrzebie IV, odc. 9Kontra: Sieć, odc. 8Moi braciaStar TrekW ciemność. Star Trek• 5 kwietniaWspółczesna rodzina XI, odc. 9Dora i Miasto ZłotaAmerican WomanKłus• 6 kwietniaWestworld III, odc. 4Czarny poniedziałek II, odc. 4Utracone dzieci Atlanty, odc. 1Axios III, odc. 4VersusŚwiadek• 7 kwietniaSpisek przeciwko Ameryce, odc. 4Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 4Kłamstwa II, odc. 6Rodzice, odc. 7• 8 kwietniaUwaga na goryla• 9 kwietniaSyrena III, odc. 1-2 (wersja z lektorem)Dave, odc. 7Devs, odc. 7Wielkanocna niespodzianka• 10 kwietniaSprawa idealna IV, odc. 1Lepsze życie IV, odc. 74x4NatrętNa planie• 11 kwietniaKontra: Sieć, odc. 9Wszyscy bogowie w niebie• 12 kwietniaWspółczesna rodzina XI, odc. 10Oda do radościCud nieznanego świętego• 13 kwietniaUcieczka, odc. 1Obsesja Eve III, odc. 1Niepewne IV, odc. 1Westworld III, odc. 5Czarny poniedziałek II, odc. 5Utracone dzieci Atlanty, odc. 2Forrest GumpWesele na końcu świata• 14 kwietniaSpisek przeciwko Ameryce, odc. 5Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 5Rodzice, odc. 8• 15 kwietniaMrs. America, odc. 1-3Syrena III, odc. 3 (wersja wyłącznie z napisami)Kto zabił Lady Winsley?• 16 kwietniaCo robimy w ukryciu II, odc. 1-2Syrena III, odc. 3 (wersja z lektorem)Dave, odc. 8Devs, odc. 8Kot-o-ciaki, odc. 1-26Zagadki Hailey Dean: Śmierć na receptęKrólestwo• 17 kwietniaSprawa idealna IV, odc. 2Lepsze życie IV, odc. 8Na planie• 18 kwietniaSyrena III, odc. 4 (wersja wyłącznie z napisami)Kontra: Sieć, odc. 10Potwory• 19 kwietniaWspółczesna rodzina XI, odc. 11Miłosny rytmPrzemytnik• 20 kwietniaWe're Here, odc. 1Ucieczka, odc. 2Obsesja Eve III, odc. 2Niepewne IV, odc. 2Czarny poniedziałek II, odc. 6Westworld III, odc. 6Utracone dzieci Atlanty, odc. 3Kosmiczna załoga• 21 kwietniaSpisek przeciwko Ameryce, odc. 6Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 6Rodzice, odc. 9• 22 kwietniaMrs. America, odc. 4Braterstwo• 23 kwietniaSyrena III, odc. 4 (wersja z lektorem)Dave, odc. 9Zathura - Kosmiczna przygoda• 24 kwietniaCo robimy w ukryciu II, odc. 3Sprawa idealna IV, odc. 3Lepsze życie IV, odc. 9Na planie• 25 kwietniaPusta widowniaSyrena III, odc. 5 (wersja wyłącznie z napisami)• 26 kwietniaWspółczesna rodzina XI, odc. 12Zła edukacjaShazam!Zabierz mnie w jakieś miłe miejsce• 27 kwietniaDom grozy: Miasto Aniołów, odc. 1Ucieczka, odc. 3Obsesja Eve III, odc. 3Niepewne IV, odc. 3Westworld III, odc. 7Utracone dzieci Atlanty, odc. 4Krull• 28 kwietniaTo wiem na pewno, odc. 1Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 7Batwoman, odc. 17Rodzice, odc. 10• 29 kwietniaMrs. America, odc. 5• 30 kwietniaCo robimy w ukryciu II, odc. 4Syrena III, odc. 5 (wersja z lektorem)Dave, odc. 10Kot-o-ciaki, odc. 27-52