"Locke & Key" powróci na Netflix z drugim sezonem

Łukasz Szewczyk

Internetowa platforma Netflix ogłosiła produkcję drugiego sezonu serialu "Locke & Key"

Serial "Locke & Key" w Netflixie / Fot. Netflix

W drugim sezonie opartego na kultowej serii komiksów serialu rodzeństwo Locke wciąż oswaja się z rolą Strażników Kluczy, podczas gdy stawka jest coraz wyższa.- powiedział wiceprezes ds. treści oryginalnych Netflix, Brian Wright.Showrunnerami i głównymi producentami wykonawczymi serii oryginalnej są Carlton Cuse i Meredith Averill. Pozostali producenci wykonawczy to: Aron Eli Coleite, Joe Hill, Chris Ryall z Lydią Antonini i Tedem Adamsem ze strony IDW, Andy Muschietti, Barbara Muschietti, David Alpert i Rick Jacobs ze studia Circle of Confusion, Lindsey Springer oraz John Weber i Frank Siracusa z Take 5.W pierwszym sezonie "Locke & Key" wystąpili: Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Aaron Ashmore, Petrice Jones i Griffin Gluck.Pierwszy sezon "Locke & Key" zadebiutował na platformie Netflix w lutym 2020 roku. Gdy ich ojciec zostaje zamordowany w tajemniczych okolicznościach, rodzeństwo Locke'ów wraz z matką przeprowadza się do rodzinnego domu znanego jako Key House, który okazuje się być pełen magicznych kluczy, prawdopodobnie powiązanych ze śmiercią ich ojca. Dzieci zaczynają poznawać różne klucze i ich unikalne właściwości, ale budzą przy tym tajemniczego demona, który nie poprzestanie na niczym, aby zdobyć klucze.