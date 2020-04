Gorąca premiera w Netflixie. Ekranizacja bestsellera Blanki Lipińskiej - erotyczne "365 dni" (wideo)

Łukasz Szewczyk

"365 dni" królowało w kinach, teraz czas na VOD. Film erotyczny w reżyserii Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa został udostępniony w serwisie Netflix. Produkcję oglądać mogą abonenci platformy mieszkający w Polsce.

"365 dni" to opowieść o pożądaniu i pragnieniach. Massimo Torricelli to młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel, dyrektor sprzedaży w luksusowym hotelu, odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. Aby podjąć ostatnią próbę ratowania związku, razem z partnerem i przyjaciółmi wylatuje na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo - najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na... pokochanie go.Film "365 dni" trafił na ekrany kin 7 lutego i z miejsca stał się hitem. W premierowy weekend obejrzało go prawie 454 tysiące osób, czyniąc z ekranizacji bestsellera Blanki Lipińskiej najlepsze otwarcie 2020 roku. Produkcja wyświetlana była do momentu zamknięcia kin z powodu walki z pandemią koronawirusa. Do tej pory "365 dni" obejrzało ponad 1,6 miliona widzów.W filmie występują m.in.: Anna-Maria Sieklucka, Michele Morrone, Magdalena Lamparska, Natasza Urbańska, Grażyna Szapołowska, Tomasz Stockinger, Bronisław Wrocławski, Otar Saralidze, Przemysław Sadowski oraz Michał Mikołajczak. Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica.