Wyborcza.pl uruchamia serwis z wirtualnymi lekcjami

Łukasz Szewczyk

W związku z zamknięciem placówek oświaty na czas epidemii koronawirusa trwa jeden z największych eksperymentów w historii polskiego szkolnictwa - powszechna, obowiązkowa nauka zdalna. Wyborcza.pl przygotowała serwis edukacyjny z tekstami i wideolekcjami z m.in. historii, fizyki, biologii i chemii. W serwisie znajdą się również materiały dla tegorocznych maturzystów i ósmoklasistów.

Od 25 marca 2020 roku, obowiązuje w Polsce powszechna, obowiązkowa nauka zdalna. Po pierwszym tygodniu przymusowego e-learningu, wiadomym jest, że przystosowanie się do nowych realiów oraz sposobów nauczania jest znacznie trudniejsze niż przewidywano. By w tym trudnym dla edukacji czasie uczniowie mieli szansę na rozwój i poszerzanie wiedzy, redakcja serwisu Wyborcza.pl przygotowała specjalny serwis e-learningowy dla uczących się, ich rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych i średnich.Pod adresem wyborcza.pl/egzaminy można znaleźć teksty i wirtualne lekcje m.in. z historii, matematyki, biologii, fizyki i chemii. Materiały te opracowane przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, mogą służyć jako wartościowe, niekonwencjonalne uzupełnienie podręczników i programów szkolnych. Serwis zawiera również materiały do powtórki przed egzaminami dla ósmoklasistów i maturzystów: arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami m.in. z języka polskiego, angielskiego czy matematyki.