Łukasz Szewczyk

Kontynuacja serii o gangu motocyklowym. Dwa sezony "Mayans M.C." już w HBO GO (wideo)

"Mayans M.C." to kontynuacja nagradzanego serialu "Synowie Anarchii". Prezentuje historię Ezekiela "EZ" Reyesa, który dołącza do gangu motocyklowego Mayans M.C. Dwa pierwsze sezony produkcji są już dostępne w HBO GO.

Fot. HBO