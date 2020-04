Ekstraklasa.TV w kwietniu bezpłatnie

Łukasz Szewczyk

Serwis streamingowy Ekstraklasa.TV, uruchomiony przez piłkarską Ekstraklasę, został w kwietniu udostępniony wszystkim użytkownikom bez opłat.

Z platformy Ekstraklasa.tv mogą korzystać kibice w Polsce oraz za granicą (z wyłączeniem krajów bałkańskich). Ci ostatni do tej pory dzięki samej rejestracji mogli oglądać skróty i kompilacje oraz mecze archiwalne z poprzedniego sezonu. Dostęp do całych spotkań aktualnego sezonu mieli dopiero po wykupieniu subskrypcji za wybrany okres lub zapłaceniu za dostęp PPV do poszczególnych meczów. Teraz, w ramach kwietniowej akcji Ekstraklasa.TV, użytkownicy zagraniczni, którzy założą konto na platformie mogą obejrzeć wszystkie dotychczasowe mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy z sezonu 2019/20.Kibice w Polsce, gdzie obowiązują umowy licencyjne z nadawcami, po rejestracji w Ekstraklasa.TV mają bezpłatny dostęp do obszernej biblioteki skrótów meczowych z sezonu 2019/20, kompilacji najlepszych momentów PKO Bank Polski Ekstraklasy oraz archiwalnych meczów i skrótów.Ekstraklasa.TV została uruchomiona pod koniec sierpnia 2019 r. Na koniec marca2020 roku platforma zanotowała ponad 8,5 mln odsłon oraz ponad 155 tys. zarejestrowanych użytkowników.