"250 m² Kuby Wojewódzkiego". Nowy talk-show w Playerze (wideo)

Łukasz Szewczyk

Na platformie Player.pl zadebiutował nowy talk-show Kuby Wojewódzkiego. W autorskim projekcie "250 m² Kuby Wojewódzkiego" gospodarz zaprasza do domowego zacisza, na prywatną kanapę. Jako pierwszy zasiądzie na niej kontrowersyjny raper Quebonafide.

Choć wyjątkowa sytuacja przyśpieszyła zakończenie wiosennego sezonu "Kuby Wojewódzkiego", popularny showman nie da fanom o sobie zapomnieć.Platforma Player.pl przygotowała nowy program króla TVN-u - "250 M² Kuby Wojewódzkiego". Zmieniają się okoliczności, ale nie prowadzący i jego dociekliwa natura. Tym razem Kuba Wojewódzki zaprosi widzów do swojego domu, gdzie na prywatnej kanapie posadzi rapera Quebonafide'a. I, oczywiście, weźmie go w krzyżowy ogień pytań. Co wyniknie ze spotkania dwóch tak silnych osobowości?- mówi Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający player.pl.Twórcy show i sam gospodarz nie wykluczają kolejnych odcinków nowego projektu w przyszłości