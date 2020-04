Transmisje Mszy świętych ze Świątyni Opatrzności Bożej teraz także w IPLI

Łukasz Szewczyk

Grupa Polsat udostępni transmisje z Mszy świętych ze Świątyni Opatrzności Bożej także w Internecie w serwisie IPLA.

Dzięki dostępności IPLI na wielu urządzeniach, użytkownicy otrzymają komfort oglądania Mszy świętej w dowolnym miejscu, na dowolnie wybranym urządzeniu - nie tylko na komputerach, smartfonach i tabletach, ale także w Smart TV czy dekoderach.Transmisje dostępne będą na żywo i bezpłatnie w każdą niedzielę:• godz. 9.00 - Msza święta ze Świątyni Opatrzności Bożej, dostępna TUTAJ oraz na kanale Polsat News,• godz. 10.30 - Msza święta dla dzieci, dostępna TUTAJ oraz na kanale Polsat Rodzina.Stacje Polsat News i Polsat Rodzina udostępniają swoim widzom transmisje z niedzielnych Mszy świętych od początku trwania pandemii. Cieszą się one sporym zainteresowaniem widzów. W ostatnią niedzielę, 29 marca 2020 roku, transmisję w Polsat News śledziło ponad 845 tysięcy osób, a Mszę dla dzieci w Polsat Rodzina obejrzało ponad 61 tysięcy widzów.Wychodząc naprzeciw potrzebom widzów, na Facebooku Polsat Rodzina oraz na polsatnews.pl codziennie o 16:00 w okresie Wielkiego Postu publikowane są specjalne internetowe rekolekcje "Przemyślenia w czasach zarazy". Prowadzą je duszpasterze z różnych zakonów i stron Polski, na co dzień prowadzący program "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć" w Polsat Rodzina.