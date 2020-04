TVN Discovery Talents rusza z cyklem seminariów online

Łukasz Szewczyk

Od wtorku (7 kwietnia 2020 roku) na Facebook'owym fanpagu będzie można wziąć udział w godzinnych warsztatach tematycznych. Gośćmi pierwszego spotkania będą Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz i Moniki Trzósło.

TVN Discovery Talents to platforma stworzona z myślą o twórcach filmowych i telewizyjnych, założona przez TVN Discovery Polska. Otwierając się zarówno na debiutantów jak i doświadczonych scenarzystów, pisarzy, reżyserów i producentów, ma być szansą nawiązania współpracy z utalentowanymi twórcami.Inicjatywa #zostańwdomu z TVN Discovery Talents to cykl spotkań online, podczas których nasi goście i eksperci podzielą się swoją wiedzą z wybranych obszarów. Warsztaty będą odbywać się na fanpage'u , w formie transmisji otwartej, dostępnej dla wszystkich użytkowników Facebooka. Pytania będzie można zadawać na bieżąco w trakcie trwania seminarium wpisując komentarz pod transmisją.Tematem pierwszego warsztatu będzie "Kilka porad dla scenarzystów... od Katarzyny Śliwińskiej-Kłosowicz i Moniki Trzósło." Scenarzystki zajmujące się weryfikacją projektów w ramach TVN Discovery Talents opowiedzą nie tylko o tym "czego szukamy" i "na co czekamy", ale także, jak oceniają dotychczasowe nabory. Jakie błędy powtarzają się najczęściej? Co zrobić, by ich uniknąć? I jak sprawić, by to właśnie Twój serial nas przekonał?W kolejnym tygodniu, 14 kwietnia, gośćmi spotkania będą aktor Adam Woronowicz, producentka Adrianna Przetacka oraz scenarzystki serialu Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz i Monika Trzósło, którzy opowiedzą "Jak wygląda produkcja serialu w TVN Discovery? Za kulisami Kodu genetycznego" - o tym jak wygląda praca nad projektem serialu w TVN Discovery od pomysłu przez scenariusz aż po realizację.W kolejnych tygodniach tematem będzie praca scenarzysty od kuchni. Dorota Pawelec, specjalistka zajmująca się w TVN Discovery badaniem mediów, zdradzi, jak stworzyć serial, który osiągnie sukces i przyciągnie widzów, a Agnieszka Kruk, scenarzystka i script coach, przeprowadzi na żywo scenariopisarski warsztat, który pozwoli wygenerować nowe pomysły na seriale. Zajrzymy także za kulisy produkcji filmu "Sala samobójców. Hejter" razem z reżyserem Janem Komasą, scenarzystą Mateuszem Pacewiczem i producentem Jerzym Kapuścińskim.