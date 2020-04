Gazeta.pl rusza z akcją #ZałóżMaskę

Łukasz Szewczyk

W związku z sytuacją epidemiologiczną Gazeta.pl, podobnie jak inne media, od kilku tygodni namawia swoich czytelników do pozostania w domu. Teraz w akcji #ZałóżMaskę redakcja portalu zachęca do noszenia masek w czasie wychodzenia na zewnątrz, a także promuje zbiórki i akcje charytatywne.

Gazeta.pl rozpoczęła akcję #ZałóżMaskę, w której zachęca do noszenia masek, aby dodatkowo spowolnić rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. W związku z coraz częściej pojawiającymi się głosami ekspertów i lekarzy dotyczącymi noszenia masek ochronnych, a także apelem Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia do władz o wprowadzenie obowiązku ich noszenia w przestrzeni publicznej, redakcja Gazeta.pl postanowiła zachęcać do tego również swoich czytelników. Na portalu można znaleźć treści na ten temat oznaczone hashtagiem #ZałóżMaskę, w tym artykuły stworzone przez redakcję serwisu Zdrowie.Gazeta.pl , z których czytelnicy mogą dowiedzieć się m.in., jakie są właściwości maseczek, jak samodzielnie zrobić maski ochronne, jak prawidłowo je nosić i prać oraz utylizować. Na Facebooku Gazeta.pl dostępna jest również nakładka na zdjęcie profilowe przygotowana specjalnie na tę okazję.Od poniedziałku, 6 kwietnia br. zespół Gazeta.pl prowadzi zbiórkę środków na zakup respiratora dla szpitala w Suchej Beskidzkiej pod hasłem #KupujemyRespirator. To okazja do wsparcia jednego z wielu mniejszych szpitali powiatowych, które znalazły się w trudnej sytuacji i przygotowują się do starcia z epidemią. Redakcja przedstawia sytuację szpitala znajdującego się przy ruchliwej trasie Kraków-Zakopane w tekstach na Gazeta.pl oznaczonych hashtagiem akcji i zachęca swoich użytkowników do włączenia się w zbiórkę prowadzoną na platformie Pomagam.pl Z kolei serwis Plotek.pl zachęca swoich czytelników do wsparcia akcji Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, które zbiera pieniądze na wielkanocne paczki dla samotnych starszych osób. Nadchodząca Wielkanoc będzie inna niż wszystkie - bez rodzinnych spotkań i świątecznego śniadania w gronie bliskich, a szczególnie dotkliwie odczują tę sytuację właśnie seniorzy. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule na stronie Plotek.pl i na Facebooku oraz na stronie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich W tym trudnym czasie zespół Gazeta.pl chce być jak najbliżej swoich użytkowników i ich problemów, dlatego przygotowuje kolejne akcje i cykle redakcyjne angażujące czytelników i partnerów we wzajemne wsparcie i pomoc. Użytkownicy portalu mogą zapisać się na wysyłany raz w tygodniu "Inny #Koronanewsletter" , a z artykułów z cyklu "#BiznesWalczy" serwisu Next.Gazeta.pl dowiedzieć się o problemach przedsiębiorców oraz ich pomysłach na walkę z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią.