Wydatki Polaków podczas epidemii. Boom na gry online, streming, zakupy na Allegro i Aliexpress

Łukasz Szewczyk

Revolut, globalna platforma usług finansowych, z której korzysta 10 milionów klientów w Europie i blisko milion w Polsce, publikuje dane o tym jak zmieniły się nawyki zakupowe Polaków podczas epidemii koronawirusa.

Najnowsze badanie Revolut Money Report porównuje dane o transakcjach blisko miliona użytkowników aplikacji w Polsce z lutego i marca 2020 r.Jedne z najbardziej spektakularnych wzrostów pod względem liczby transakcji notowały w marcu (m/m) usługi z branży gier komputerowych. Liderami zestawienia były Steam Games (+109%), Playstation (+87%) i Nintendo (+49%), zajmując odpowiednio 2, 3 i 6 miejsce. Imponował także wzrost wartości wolumenu transakcji, Steam Games (+140%), Playstation (+112%), Nintendo (+54%) kolejno na 2, 3, i 8 miejscu. Gdy pandemia koronawirusa odcina ludzi od rozrywki poza domem, wiele osób wykorzystuje czas wolny by pograć w gry komputerowe. Wzrost notuje jednak nie tylko branża gier, ale całe spektrum usług, które przeniosły się online lub od początku były oferowane w Internecie. Wraz z nimi fintech notuje wysoką liczbę i wartość wolumenu transakcji online.Gdy dostawcy usług streamingowych ogłaszają, że obniżają jakość obrazu i dźwięku, jest jasne, że internetowe łącza obciążone są jak nigdy wcześniej. Miliony widzów oglądają film, ulubiony serial lub słuchają muzyki. Tuż za grami komputerowymi rekordy popularności biją formy rozrywki oparte na streamingu online. Potwierdza to rekordowy wzrost liczby transakcji w przypadku TVN (+76%), HBO (+25%), Spotify (+25%) i Netflix (+20%), kolejno na 4, 9, 10 i 12 miejscu. Dodatkowo, TVN (wraz z Player.pl) zanotował skok wartości wolumenu transakcji (61%) i odpowiednio 5 miejsce.Internet zastępuje przyjemności, które wirus brutalnie nam odebrał, jak spotkanie w kawiarni lub drukowaną prasę. Świadczą o tym największe spadki liczby transakcji u usługodawców takich jak Costa Coffee (-61%), Green Caffe Nero (-60%), Empik (-59%), Starbucks (-58%), Inmedio (-45%), kolejno 3, 4, 5, 7, 17 miejsce. Szybki lunch na mieście? Zapomnij. Kawa z maszyny? Tylko w domu. Picia i jedzenia poza domem unikamy, co widać w liczbie transakcji w Burger King (-53%), McDonald's (-47%), KFC (-45%), Dallmayr Vending & Office (-45%), Automaty UVP (-43%). Jeśli uwzględnimy wydawane kwoty, nie jest lepiej, spadki wahają się od 39% do 53%.Klienci Revolut sporo kupują, ale głównie w sieci. Handel internetowy, z Allegro i Aliexpress na czele, zanotował duże wzrosty liczby transakcji (kolejno +42% i +12%) i wydatków (+57% i +54%). Jeśli chodzi o wzrost wartości wolumenu transakcji obie platformy są w pierwszej dziesiątce usługodawców. Gorzej ma się rzecz ze sklepami i galeriami handlowymi. Liczba transakcji spadła mocno w TK Maxx (-57%), Decathlon (-51%), Ikea (-49%), kolejno 10, 12 i 13 miejsce wśród kategorii spadkowych. Dziś częściej zaglądamy do aptek, np. sieci Dbam o Zdrowie (+10% liczby transakcji i +34% obrotów).Usługą z największym wzrostem liczby (+122%) i wartości (+142%) transakcji m/m jest aplikacja Glovo, która dostarcza jedzenie, leki i zakupy. Wyraźnie zyskuje popularność wśród klientów Revolut. Rośnie też cała kategoria dowozu jedzenia, w tym Wolt (+49%), Uber Eats (+46%) i Pyszne (+20%), kolejno 5, 7 i 13 miejsce w rankingu liczby transakcji. Klienci Revolut wydali w marcu więcej na te usługi (kolejno +50%, +35%, +23%).A co z pieczywem, warzywami i podstawowymi artykułami spożywczymi? Szukamy ich blisko, zakupy robimy rzadziej, ale na znacznie większe kwoty. Sklepów spożywczych próżno szukać wśród usług gdzie najbardziej wzrosła liczba transakcji. Zajmują natomiast połowę rankingu 20 usługodawców, u których klienci Revolut najbardziej zwiększyli wydatki, m.in. w Piotr i Paweł (+60%), Lewiatan (+44%), Stokrotka (+44%), Delikatesy Centrum (+42%), Auchan (+39%), Netto (+34%), Intermarche (+32%), Biedronka (+31%) i Leclerc (27%).Największe spadki liczby i wartości transakcji dotyczą jednak kategorii podróży i transportu miejskiego. Dane potwierdzają, że Klienci Revolut zalecenie "Zostań w domu" wzięli sobie mocno do serca. Spadła liczba transakcji u usługodawców takich jak SkyCash (-65%), Booking.com (-64%), Jak dojadę (-58%), PKP Intercity (-57%), MoBilet (-57%), Bolt (-48%), Uber (-45%) i Autopay (-33%). Branża jest także liderem spadków jeśli chodzi o wydatki, które dotknęły m.in. Booking.com (-75%), SkyCash (-61%), PKP Intercity (-58%), Jak dojadę (-57%), MoBilet (-52%), Bolt (-47%), Uber (-44%) i Shell (-34%). Podróże i transport zajmują połowę z 20 miejsc w kategoriach spadkowych.Na skutek kwarantanny mniejsza liczba ludzi wychodzi poza dom, a co za tym idzie płaci kartą. Spadek średniej liczby codziennych transakcji kartą fizyczną w miesiącu dotyczy wszystkich kategorii wydatków i wyniósł -36% (m/m). W przypadku transakcji online spadek również wystąpił, ale był znacznie mniejszy, około -11% (m/m), podobnie w przypadku transakcji wymiany walut, około -12% (m/m). Co jednak ciekawe, wartość wolumenu wymienianych walut wzrosła ponad dwukrotnie +110% (m/m). Przyczyną mogła być chęć zdywersyfikowania portfela oszczędności przez klientów Revolut w oparciu o popularne waluty, takie jak CHF, EUR i USD.- powiedział Karol Sadaj, country manager, Revolut w Polsce