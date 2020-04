Filmy Marvela w HBO GO

Łukasz Szewczyk

Na fanów komiksów i historii o superbohaterach obdarzonych niezwykłymi mocami czeka wiosenna gratka.

Do HBO GO dodana zostanie seria filmów o postaciach z kultowych komiksów wydawanych przez Marvel Comics. Kolejne tytuły pojawiać się będę w serwisie co piątek, począwszy od 10 kwietnia.W pierwszej kolejności (od 10 kwietnia) w serwisie HBO Go dostępna będzie seria filmów o Iron Manie:oraz. Seria trzech filmów o niezwyciężonym Iron Manie, czyli miliarderze Tony'm Starku, który tworzy zaawansowaną technologicznie zbroję i jako superbohater zaczyna używać jej do zwalczania przestępczości. W jego rolę wciela się dwukrotnie nominowany do Oscara, charyzmatyczny Robert Downey Jr. W kolejnych filmach partnerują mu m.in.: Gwyneth Paltrow, Terrence Howard, Jeff Bridges, Mickey Rourke, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Samuel L. Jackson czy Sam Rockwell.Tydzień później (17 kwietnia) filmową kolekcję HBO GO wzbogaci seria filmów o Kapitanie Ameryka:oraz. Seria trzech filmów śledzących przygody legendarnego Kapitana Ameryki - młodego Amerykanina, który po tym jak wziął udział w tajnym projekcie, zyskał niezwykłą moc. Superbohater wraz z innymi członkami ekipy Avengers podejmuje się ratowania świata przed kolejnymi zagrożeniami. W rolę Kapitana Ameryki wciela się Chris Evans. W serii wystąpią obok niego, m.in.: Hayley Atwell, Sebastian Stan, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, Robert Downey Jr. czy Scarlett Johansson.Od 24 kwietnia w HBO GO seria filmów o przygodach Thora:, czylioraz. Trzy filmy oparte na komiksie Marvela są opowieścią o przygodach dzielnego nordyckiego superbohatera - Thora, w rolę którego wciela się Chris Hemsworth. Thor jest bardzo sprytnym i walecznym wojownikiem, wyposażony w młot nie ma sobie równych. Jego ogromną wadą jest jednak arogancja, co ściąga na niego gniew jego ojca, potężnego Odyna (Anthony Hopkins) i tak zaczyna się seria przygód tego bohatera. W poszczególnych filmach występują także: Natalie Portman Tom Hiddleston czy Stellan Skarsgård.Z kolei na majówkę (od 1 maja) do kolekcji HBO GO dołączą kolejni superbohaterowie Marvela .- Afrykański książę przywdziewa kostium Czarnej Pantery, aby uratować świat przed groźnym niebezpieczeństwem. W roli głównej Chadwick Boseman.- Benedict Cumberbatch w roli posiadającego ogromną moc neurochirurga, który walczy z siłami ciemności, aby ocalić świat.- dwa filmy o grupie najbardziej niesubordynowanych outsiderów w galaktyce, którzy, podróżując po odległych zakątach wszechświata, muszą stawić czoła wielu wyzwaniom. W główne role wcielają się: Chris Pratt, Zoe Saldana czy Dave Bautista.Od 8 maja w HBO GOoraz (już dostępny). Jest to seria filmów o członkach drużyny Avengersów, którzy łączą swoje siły, aby uratować świat przed czyhającymi na niego zagrożeniami. W poszczególnych filmach z serii zobaczymy m.in. Thora (Chris Hemsworth), Kapitana Amerykę (Chris Evans), Irona Mana (Robert Downey Jr), Hulka (Mark Ruffalo), Ant-Mana (Paul Rudd), Kapitan Marvel (Brie Larson) czy Czarna Wdowa (Scarlett Johansson).