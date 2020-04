Nowości filmowe i serialowe w TVP VOD

Łukasz Szewczyk

Przejmująca historia trójki bohaterów uwikłanych w ryzykowną miłosną relację, obraz Polaków widziany oczami Japończyków zakochanych w naszym kraju oraz serialowe produkcje BBC - to kolejne nowości dostępne na platformie TVP VOD.

to kino z gatunku obrazów "blisko ludzi", kameralnych, osadzonych mocno w polskich realiach. Nieszczęśliwy wypadek w kopalni staje się pretekstem do ukazania relacji łączących małżeństwo (Julia Kijowska i Łukasz Simlat) i ich przyjaciela (Bartłomiej Topa), z pytaniami o poczucie winy i jej odkupienie, a także o odpowiedzialność za drugiego człowieka. Film zdobył nagrody m.in. na Festiwalu Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa (Wrocław), Festiwalu Polskich Filmów EKRAN (Toronto), Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce (Chicago). "Żelazny most" dostępny jest wyłącznie w portalu vod.tvp.pl.Autor dokumentutowarzyszy japońskim studentom Wydziału Polonistyki na jednym z tokijskich uniwersytetów podczas codziennych zajęć z języka polskiego, a także podczas przygotowań do spektaklu w języku polskim. Matej Bobrik stawia pytanie o sens nauki języka polskiego i zgłębiania wiedzy o kraju, którego najprawdopodobniej większość z nich nigdy nie zobaczy. Czy otwarci na świat i nowe doświadczenia, zauroczeni polską kulturą i historią Japończycy zdają sobie sprawę z potencjalnego finału ich wyobrażeń o przyszłości, jakim jest zamknięcie w korporacyjnym i anonimowym open space...? Film już teraz oglądać można online tylko w TVP VOD.Wysokobudżetowe produkcje BBC to rozmach pod każdym względem. Na szczególną uwagę zasługują seriale kostiumowe. Do katalogu adaptacji dołącza właśnie w strefie ABO TVP VOD najnowsza serialowa odsłona(USA/Wielka Brytania, 2018), której gwiazdami są Dominic West, David Oyelowo i Lily Collins, a także fenomenalna ubiegłoroczna zdobywczyni Oscara Olivia Colman. Doskonała scenografia, kostiumy, zdjęcia i uwspółcześnione postaci z pewnością zachęcą nie tylko amatorów powieści Victora Hugo, ale i szeroką publiczność, która z zapartym tchem śledzić będzie drogę Jeana Valjeana ku samoakceptacji, odkupieniu i miłości podczas panującej w Paryżu rewolucji.W TVP VOD dostępne są już także kolejne sezony seriali BBC -, który zgłębia tematy rodziny, miłości, lojalności i chaosu towarzyszącego rozwodom, opartego na faktach "Z pamiętnika położnej", w którym główna bohaterka położna - Angielka "z dobrego domu" niesie pomoc najuboższym, a także, bawiąca do łez komedia o codziennych nieudolnych zmaganiach "angielskiej Pani Dulskiej", czyli Hiacynty Bukiet.Przypomnijmy, że platforma TVP VOD udostępnia seriale polskie i zagraniczne, krajowe i międzynarodowe produkcje fabularne i dokumentalne, programy rozrywkowe, teleturnieje, a także teatry telewizji, treści informacyjne, publicystyczne, filmy i seriale archiwalne, koncerty artystów polskich i zagranicznych, opery, balety, widowiska, gale, festiwale, treści sportowe i przeznaczone dla najmłodszych widzów. To łącznie od kilkudziesięciu do kilkuset premier tygodniowo, w jednym miejscu i wybranym przez siebie czasi