W maju premiera nowego serialu Netflixa "Siły kosmiczne"

Łukasz Szewczyk

Netflix ogłasza datę premiery serialu "Siły Kosmiczne". Do obsady dołącza Lisa Kudrow

Serial "Siły Kosmiczne" w Netflixie / Fot. Netflix

Generał Mark R. Naird (Steve Carell) - uznany pilot Sił Powietrznych USA, który marzy o kierowaniu lotnictwem, otrzymuje zadanie poprowadzenia nowo utworzonej szóstej formacji sił zbrojnych USA - Sił Kosmicznych. Sceptyczny, ale oddany swojej pracy Mark postanawia przeprowadzić się wraz z rodziną do odległej bazy w Kolorado. Wraz z zespołem naukowców oraz "Spacemanami" pracuje nad zadaniem otrzymanym od Białego Domu. Mają wspólnie jak najszybciej sprawić, że Amerykanie (ponownie) staną na Księżycu i całkowicie zdominują kosmos.Współtwórcami "Sił Kosmicznych" są Steve Carell oraz Greg Daniels. Jest to komedia o pracy i ludziach odpowiedzialnych za stworzenie szóstego rodzaju amerykańskich sił zbrojnych zajmujących się działaniami kosmicznymi - stawka jest wysoka, ale ich ambicje jeszcze większe.Do obsady dołącza Lisa Kudrow, która zagra Maggie Naird - ukochaną generała Marka R. Nairda. Maggie to oddana żona, która poświęcała swoje życie karierze męża przez dwie dekady. Jednak kiedy on podejmuje wyzwanie od Białego Domu, ona postanawia obrać zupełnie inną ścieżkę.W obsadzie serialu także: John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz, Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow i Don Lake.Producentem wykonawczym serialu jest Howard Klein/3Arts (Biuro).