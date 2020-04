Premiera "Guns Akimbo" przeniesiona do CDA Premium (wideo)

Łukasz Szewczyk

Najnowszy film z udziałem Daniela Radcliffe'a - "Guns Akimbo" jest już dostępny w ofercie CDA Premium. W Polsce film dostępny będzie tylko dla widzów tej platformy, a kinowa premiera z powodu epidemii została odwołana.

"Guns Akimbo" to połączenie kina akcji i komedii z Danielem Radcliffem w roli głównej. Miles, główny bohater filmu w którego postać wciela się Radcliffe, nieświadomie wplątuje się w krwawy show, który online śledzą miliony widzów. Dla Miles'a dodatkową "motywacją" w tej szalonej rozgrywce jest życie jego ex-dziewczyny oraz... przyśrubowane do dłoni pistolety, których nie może się pozbyć.Daniel Radcliffe, znany głównie jako odtwórca roli Harrego Pottera, lubi zaskakiwać swoich fanów udziałem w niecodziennych produkcjach. Tak jest i tym razem. "Guns Akimbo", jak na pełnokrwiste kino akcji przystało, nie pozwala widzowi się nudzić i momentami przypomina eksplodujący teledysk. Ale najnowszy film w reżyserii Jasona Lei Howdeana, to także komedia, miejscami pastisz czy wręcz satyra współczesnego świata.Kinowa premiera filmu przewidziana była na połowę kwietnia, jednak ze względu na epidemię koronawirusa i zamknięte kina nie jest ona możliwa. Film "Guns Akimbo" dostępny będzie nieco wcześniej niż zakładano, bo już od 9 kwietnia i tylko dla widzów CDA Premium