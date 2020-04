Łukasz Szewczyk

"Piekło, Czyściec, Niebo". Gazeta.pl na Wielkanoc

Motyw odrodzenia i pozytywnej przemiany to temat przewodni cyklu redakcyjnego "Piekło, Czyściec, Niebo" - jednej z wielkanocnych propozycji Gazeta.pl. W czasie świąt redakcja portalu przedstawi bohaterów, których życiowe historie dają nadzieję w trudnych czasach i inspirują do wprowadzania zmian we własnym życiu.