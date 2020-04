Zakupy z Biedronki online z dostawą do domu

Łukasz Szewczyk

Biedronka wprowadza możliwość zakupów online z dostawą do domu.

Wybór produktów spożywczych i kosmetyków z oferty Biedronki jest teraz możliwy już dzięki kilku ruchom po ekranie smartfona. Oferta dostępna przez aplikację Glovo bazuje na asortymencie około 1000 produktów najczęściej kupowanych przez klientów Biedronki. Klienci z niej korzystający kupią produkty w tych samych cenach, po których są one aktualnie sprzedawane w sklepach, z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym czasie promocji.- mówi Paweł Włodarczyk, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.Na chwilę obecną zakupy (przy użyciu aplikacji mobilnej Glovo) można zamawiać z bezpośrednią dostawą do domu w 10 miastach:, obsługiwanych przez ponad 100 sklepów sieci Biedronka.Cena jednorazowej dostawy oferowanej przez Glovo dla typowego koszyka zakupowego sieci Biedronka i wynosi 9,99 zł. Nie ma konkretnych limitów wagowych, jednak waga zakupów nie powinna przekraczać fizycznych możliwości dostawcy.Proces realizacji zamówienia od chwili jego złożenia do momentu dostawy zajmie nie więcej niż godzinę, w zależności od pory dnia i lokalizacji, jednak w okresach większej liczby zamówień czas oczekiwania na dostawę może się nieznacznie wydłużyć. Zamówienia będą przyjmowane w godzinach od 10 do 22.30. Dostępność usługi będzie uzależniona od aktualnej dostępności dostawców w poszczególnych dzielnicach miast objętych zasięgiem funkcjonowania programu.