Wielkanocna rozrywka z Playerem

Łukasz Szewczyk

Platforma Player.pl poszerza swoją bibliotekę o nowe tytuły. W kwietniu serwis przygotował specjalną kolekcję "Wielkanocna rozrywka" z myślą o świętach spędzanych w czterech ścianach.

W Playerze zadebiutowała druga część bajki o najbardziej znanych księżniczkach z północy -. Tym razem Elsa i Anna udają się wraz z przyjaciółmi do Zaczarowanego Lasu w poszukiwaniu pomocy dla swego Królestwa. W kolekcji wielkanocnej można obejrzeć obie części animowanego filmu.Z myślą o nadchodzących świętach, w serwisie pojawił się także cały pierwszy sezon popularnego serialu HBO. To historia czterech wampirów, które od wieków dzielą mieszkanie, usiłując normalnie egzystować w Nowym Jorku.Do biblioteki "Wielkanocna rozrywka" dołączyła także przewrotna francuska komedia romantyczna -. To pełna uroku i ciepła opowieść o tym, jak ważne jest niezatracanie siebie w zmieniającym się świecie. Film miał swoją premierą kinową zaledwie pod koniec stycznia tego roku.to kolejna nowość i wielkanocna propozycja Playera. Oparta na faktach historia Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera skazanego na dożywocie za zdradę swojej ojczyzny i zesłanego na wygnanie. Obraz okrzyknięty został jednym z najlepszych filmów w karierze Romana Polańskiego.Na święta Player poleca także nowo dodany tytuł. To dramat muzyczny opowiadający historię Rose, która opuszcza zakład karny, mając nadzieję, stać się sławną piosenkarką country. Tymczasem na drodze do kariery stają codzienne obowiązki i opieka nad dziećmi.Swoją niedawną premierę w serwisie miał też, który jest kolejnym mocnym tytułem polecanym na czas zamknięcia w zaciszu domowym. Najnowszy film Patryka Vegi opowiada historię dwóch braci - gliniarza i gangstera - których poróżniła kobieta. W rolach głównych m.in. Maciej Stuhr, Antoni Królikowski, Katarzyna Zawadzka. Obraz wszedł do kin zaledwie kilka tygodni temu.W Wielki Piątek, 10 kwietnia, swoją premierę w serwisie będą miały kolejne duże tytuły:. Drugi obraz to wojenne widowisko na miarę "Dunkierki" i "Szeregowca Ryana", które przybliża nam dramatyczne losy żołnierzy na froncie jednej z najbardziej tragicznych wojen w dziejach świata. kolekcji "Wielkanocna rozrywka" znajdują się także przygody najbardziej znanej Alicji -oraz, a także dwie części wyjątkowej produkcji fantasy z Angeliną Jolie -. Serwis poleca także klasyki, takie jak:oraz17 kwietnia do Playera dołączą- film, który wszedł do kin zaledwie w lutym tego roku. To brytyjska odpowiedź na "Pulp Fiction" na miarę XXI wieku! Londyński półświatek obiega plotka, że Mickey Pearson (Matthew McConaughey), Amerykanin, który zbudował tu narkotykowe imperium, chce się wycofać z rynku. Wśród przestępców zawrzało, a pewien cwany i dowcipny dziennikarza (Hugh Grant) - korzystając z okazji - szykuje przekręt, który może zmienić reguły gry. Zaczyna się bardzo kosztowna wojna.25 kwietnia natomiast w Playerze będzie można obejrzeć. Czworo bohaterów z Jumanji powraca, ale zasady gry zmieniły się diametralnie. Wszyscy zmuszeni są do powrotu do świata gry, by uratować jednego ze swych przyjaciół, któremu nie udało się go opuścić za pierwszym razem. Czy uda im się wyjść z najbardziej wciągającej gry świata?Z początkiem miesiąca w Playerze pojawiła się również wyjątkowa propozycja dla wszystkich kinomaniaków. We współpracy z Canal +, serwis stworzył kolekcję filmową "I <3 Kino" , w której znajdują się kultowe produkcje z prawdziwie gwiazdorską obsadą, m.in.czy