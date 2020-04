Ceneo.pl uruchamia Pakiet Wsparcia dla sklepów internetowych

Łukasz Szewczyk

Ceneo.pl uruchomiło własny pakiet wsparcia dla przedsiębiorców. Szereg rozwiązań pomoże właścicielom sklepów zmierzyć się ze skutkami gospodarczymi pandemii w Polsce.

Porównywarka swój pakiet dedykuje zarówno już działającym sklepom internetowym,

jak również tym, które dopiero zadebiutują na polskim rynku e-commerce.

Pakiet Wsparcia Ceneo.pl wchodzi w życie już we wtorek 14 kwietnia. Porównywarka w ramach wsparcia dla sklepów przygotowała szereg rozwiązań z obszarów kluczowych w handlu internetowym.- zapewnia Marcin Łachajczyk General Manager Ceneo.pl.Pakiet Wsparcia Ceneo.pl to:• Obniżenie prowizji za sprzedaż w usłudze Kup Teraz. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy sprzedają swoje towary za pomocą usługi KUP TERAZ, do odwołania mogą liczyć na zwrot kosztów prowizji. Obniżka wyniesie od 30% do 60% w zależności od kategorii.• Pakiet analityczny za 1 zł dla wszystkich. Wszyscy sprzedawcy będą mogli skorzystać na preferencyjnych warunkach z narzędzia analitycznego. Dzięki temu sprawdzą popularność swoich ofert oraz porównają się z konkurencją. Narzędzie wskaże też, których produktów brakuje w sklepach sprzedawców, żeby zwiększyć sprzedaż.• Dodatkowy zasięg kampanii. Ceneo.pl do odwołania zwiększy bezpłatnie o 25% zasięgi wszystkich zakupionych kampanii reklamowych prowadzonych w serwisie.• Łatwiejszy kontakt z klientami. Wszystkie sklepy zarejestrowane w Ceneo.pl do odwołania otrzymają za 1 zł funkcję "Przycisk Zadzwoń". Dzięki temu kontakt telefoniczny sklepu z potencjalnym klientem będzie łatwiejszy. Wielu klientów w tym czasie debiutuje w sklepach internetowych, dlatego ta funkcja ma ogromne znaczenie.• Dodatkowe narzędzia promocji. Ceneo.pl udostępni sprzedawcom z wybranych kategorii usługę "Teksty przy ofercie" za 1 zł. To specjalne miejsca reklamowe w serwisie Ceneo.pl pozwalające sprzedawcom na krótki komunikat do potencjalnego klienta.Pakiet Wsparcia Ceneo.pl będzie realizowany przez Ceneo.pl do odwołania.