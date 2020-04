Sport.pl stawia na e-sport, autorskie analizy i cykle redakcyjne

Łukasz Szewczyk

Sytuację związaną z koronawirusem dotkliwie odczuli m.in. kibice, którzy w związku z brakiem rozgrywek na żywo jeszcze częściej szukają informacji sportowych w internecie. W czasie pandemii, gdy brakuje bieżących wydarzeń, redakcja serwisu Sport.pl stawia na e-sport, autorskie analizy i nowe cykle redakcyjne.

Mimo braku wydarzeń sportowych w ostatnich tygodniach, Sport.pl odnotowuje wzrost liczby użytkowników, którzy sięgają teraz po artykuły poświęcone historii sportu, sylwetkom swoich sportowych idoli czy wartościowe, autorskie teksty.- mówi Paweł Wilkowicz, redaktor naczelny Sport.pl. -- dodaje.Ponieważ część uroku sportu tkwi w jego cykliczności - cotygodniowych kolejkach ligi, pucharowych wtorkach i środach, wielkich tenisowych turniejach rozgrywanych każdego roku w tej samej kolejności, redakcja Sport.pl codziennie proponuje czytelnikom nowe autorskie cykle redakcyjne.to wideo wywiad ze sportowcem lub osobą ze świata sportu, dotychczas w programie wystąpili m.in. Marcin Gortat, Adam Małysz czy Maciej Kawulski.to z kolei cykl, w którym dziennikarze serwisu przez tydzień koncentrują się na konkretnych postaciach ze świata sportu - na początek przybliżali internautom sylwetki piłkarzy, którzy mieli wielki talent, ale nie do końca spełnili pokładane w nich nadzieje. W najbliższym czasie redakcja Sport.pl planuje także kolejne cykle m.in. lifestyle'owy, poświęcony pasjom i hobby znanych sportowców.Redakcja serwisu intensywnie rozwija także temat esportu - dział poświęcony wirtualnym rozgrywkom to jeden z kluczowych kierunków redakcyjnych na najbliższe kilkanaście miesięcy. W dzialecodziennie publikowane są nowe treści poświęcone temu tematowi: newsy, wywiady i autorskie analizy dziennikarzy Sport.pl. FIFA, Counter-Strike, Call of Duty, League of Legends, simracing - to najpopularniejsze gry i obszary w tej kategorii.