Ipla, Player, TVP VOD łączą siły. "Dziękujemy, że #zostaliściewdomu i oglądacie legalne VoD"

Łukasz Szewczyk

"Dziękujemy, że #zostaliściewdomu i oglądacie legalne VoD" - tak czołowe polskie platformy VoD: Ipla, Player oraz TVP VOD chcą podziękować wszystkim tym, którzy w okresie kwarantanny wybierają legalne źródła i za ich pośrednictwem oglądają filmy, seriale, koncerty i inne treści audiowizualne. Akcję organizuje Stowarzyszenie Sygnał.

W czasach zamkniętych kin, teatrów, sal koncertowych i innych miejsc rozrywki konsumowanie kultury w dużej mierze przeniosło się do Internetu. Oferta serwisów VoD nigdy nie była tak atrakcyjna. Do sieci trafiają produkcje filmowe zaraz po ich kinowej premierze lub nawet takie, które ze względu na kwarantannę nigdy nie trafiły do kin. Legalne platformy VoD to obecnie uczciwa i bezpieczna alternatywa dla wszystkich, którzy są zmuszeni do pozostania w domu.- mówi Anna Słoboda, wiceprezes Stowarzyszenia Sygnał.Trendy w popularnych wyszukiwarkach w 2019 r. wskazały mniejsze zainteresowanie pirackimi treściami wideo wśród polskich użytkowników Internetu. Na to zjawisko wpływają zarówno szerszy dostęp do legalnych źródeł, wzrost oczekiwań co do jakości usługi, jak i coraz większa świadomość Internautów. Stąd też podziękowania dla tych, którzy zostali w domu i wybrali oglądanie legalnego VoD.