WP Radio już nadaje w Open FM

Łukasz Szewczyk

Internetowe radio Open FM uruchomiło nowy kanał. WP Radio to połączenie muzyki i informacji przygotowywanych wspólnie przez redakcje Wirtualnej Polski i Open FM.

WP Radio to pierwszy kanał w ofercie Open FM, który łączy informacje i muzykę. Słuchacze mają do dyspozycji na bieżąco aktualizowane wiadomości serwisów Wirtualnej Polski, takich jak money.pl, WP Tech, WP SportoweFakty czy WP abcZdrowie. Za playlistę muzyczną w formacie Hot AC odpowiada redakcja Open FM.- mówi Kuba Ambrożewski, product owner w obszarze Open FM.- dodaje Kuba Jonczyk, head of content Open FM.