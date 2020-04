Nowe oblicze miesięcznika Uroda Życia w sieci

Łukasz Szewczyk

Edipresse Polska uruchomiło nowy serwis internetowy Urodazycia.pl. Serwis jest online'ową emanacją miesięcznika Uroda Życia, adresowanego do kobiet w każdym wieku, poszukujących inspiracji, jakościowych treści i rzetelnej wiedzy psychologicznej.

Strona główna portalu UrodaZycia.pl / Fot. urodazycia.pl

- mówi Sylwia Niemczyk, redaktorka naczelna miesięcznika i serwisu. -- dodaje.Uruchomieniu serwisu towarzyszy crossmediowa akcja #DZIĘKUJĘ #urodażycia. To pierwsza z kampanii społecznych i edukacyjnych, które realizuje redakcja serwisu Urodazycia.pl. W jej ramach, ludzie kultury, m.in. bohaterka majowego wydania Urody Życia, Martyna Wojciechowska, a także Tomasz i Anna Sekielscy, Magda Gessler, Sylwia Chutnik oraz Jerzy Stuhr, zachęcają czytelniczki do tego, by pielęgnowały w sobie uczucie wdzięczności i doceniały wsparcie, jakie otrzymują od innych ludzi.- mówi Niemczyk. -- dodaje. Urodazycia.pl stawia na budowanie społeczności. To miejsce, gdzie każda kobieta znajdzie przestrzeń aby wyrażać siebie, rozwijać się, ale też odnaleźć i dawać wsparcie. W ramach "Urody Życia" funkcjonują już dwie grupy: " Książki życia" oraz "Łapiemy równowagę- pozytywna grupa wsparcia"Serwis Urodazycia.pl startuje również z podcastami: "Słuchaj dla przyjemności". -- podkreśla redaktorka naczelna."Uroda Życia" znana jest na rynku z wywiadów z wyjątkowymi ludźmi, które w serwisie będą pojawiać się w cyklach wideo. Pierwszy z nich to " Życiowe rozmowy" prowadzony przez Sylwię Niemczyk. W odcinku premierowym rozmawia z Joanną Luberadzką- Gruca, szefową charytatywnej fundacji "Polki Mogą Wszystko".