Allegro przedłuża darmowe dostawy z Allegro Smart! o miesiąc

Łukasz Szewczyk

Allegro przedłuża bezpłatne dostawy z Allegro Smart! o kolejny miesiąc. Już ponad milion osób skorzystało z akcji darmowych dostaw z Allegro Smart!, a oszczędności klientów na kosztach dostaw przekroczyły 86 mln zł.

- mówi François Nuyts, prezes Allegro.Klienci, którzy skorzystali z tej akcji, kupowali często produkty potrzebne w codziennym życiu, szczególnie z kategorii Zdrowie oraz Supermarket, w tym np. jedzenie, chemię gospodarczą, itp. Kupowali też produkty, które pomagają lepiej zorganizować codzienne życie, w tym np. wyposażenie domowego biura, książki, zabawki dla dzieci oraz produkty do domu i ogrodu. Cały czas Allegro blisko współpracuje z operatorami logistycznymi, żeby upewnić się, że klienci mogą odbierać przesyłki w bezpieczny sposób. Pomaga w tym wiele rozwiązań: regularna dezynfekcja automatów paczkowych czy wyeliminowanie fizycznego kontaktu z kurierami.Dzięki przedłużeniu akcji wszyscy klienci wciąż mogą bez kosztów skorzystać z pakietu nielimitowanych dostaw Allegro Smart! do 18 maja 2020 roku i cieszyć się darmowymi dostawami do 18 czerwca 2020 roku. Klienci mogą aktywować darmowy pakiet miesięczny Allegro Smart! przez specjalną stronę lub po prostu w trakcie zakupów. Obecnym klientom usługa zostanie przedłużona automatycznie o kolejny miesiąc.Wszystkie oferty objęte programem bezpłatnych dostaw Allegro Smart! są odpowiednio oznaczone. Limit adresów wysyłkowych obowiązujący w usłudze został zniesiony na czas trwania akcji, dzięki czemu można wysłać zakupy do różnych odbiorców, np. do rodziny lub znajomych. Po upływie bezpłatnego okresu miesięczna usługa wygaśnie dla nowych klientów automatycznie bez żadnych dodatkowych opłat. Bezpłatna dostawa obejmuje zakupy od jednego sprzedawcy za minimum 40 zł za wysyłkę do paczkomatów i punktów odbioru oraz od 100 zł za dostawę kurierską na terenie całej Polski.