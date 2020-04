Premiera kryminalnego serialu "Szadź" w Player.pl. W rolach głównych Stuhr i Popławska

Łukasz Szewczyk

Jeszcze w kwietniu swoją premierę będzie miała produkcja Player Original. Serial "Szadź" powstał na motywach powieści Igora Brejdyganta. W rolach głównych wystąpią Maciej Stuhr oraz Aleksandra Popławska.

Serial "Szadź" w Player.pl / Fot. TVN/ Anna Włoch

"Szadź" to thriller z wątkiem kryminalnym w tle, którego akcja rozgrywa się w Opolu. Maciej Stuhr w roli seryjnego mordercy, prowadzącego podwójne życie, odsłania przed widzami przerażającą prawdę o tym, że zło może przybierać najmniej oczekiwaną postać. Charyzmatyczny wykładowca, kochający ojciec dwójki dzieci, który wśród swoich studentek wypatruje kolejnych ofiar. Taki właśnie jest Piotr Wolnicki.W tej opowieści zagadki nie stanowi jednak tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Co łączy sprawcę z komisarz prowadzącą śledztwo? Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny? Wyścig z czasem trwa. Czy komisarz Polkowska trafi na ślad mordercy i zapobiegnie kolejnym zbrodniom? Każdy odcinek odkryje przed widzami część prawdy o tym co łączy policjantkę z Piotrem Wolnickim - religioznawcą, pozornie wzorowym mężem i ojcem.- mówi Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający serwisu Player.Fabuła serialu skupia się wokół śledztwa prowadzonego przez komisarz Agnieszkę Polkowską (Aleksandra Popławska). Gdy w pobliżu Opola zostają znalezione zwłoki młodej dziewczyny policja przypuszcza, że może to być zbrodnia na tle religijnym. Szczególną uwagę zwraca pozostawiony na ciele ofiary medalik z figurką Serafina. Wszystko wskazuje również na to, że sprawcą jest seryjny morderca. Śledztwem zaczyna interesować się Komenda Wojewódzka, która wysyła na miejsce komisarza Mrówca (Bartosz Gelner). Początki jego współpracy z Polkowską nie będą należały do najłatwiejszych. W tym czasie Piotr Wolnicki (Maciej Stuhr) rozpoczyna kolejne zajęcia na uczelni. Jego uwagę zwraca jedna ze studentek.W obsadzie serialu znaleźli się Bartosz Gelner, Cezary Łukaszewicz, Anna Cieślak, Zofia Domalik, Barbara Kurzaj, Emma Giegżno, Mirosław Zbrojewicz. Producentem jest Tomasz Blachnicki, producentem wykonawczym Michał Kwieciński i Akson Studio. Reżyserem Sławomir Fabicki oraz Maciej Bochniak, autorem scenariusza Paulina Murawska we współpracy z Igorem Brejdygantem i Michałem Godzicem. Autor zdjęć to Mikołaj Łebkowski. Scenografię przygotowuje Marcelina Początek-Kunikowska, kostiumy - Paweł Grabarczyk oraz Wanda Kowalska. Kierownikiem produkcji jest Magdalena Badura. Zdjęcia powstawały w Opolu oraz Warszawie.