Subskrypcje Newsweek.pl i Forbes.pl z filmami na vod.pl oraz dostępem do serwisu Tidal

Łukasz Szewczyk

Rusza oferta promocyjna subskrypcji internetowych Newsweek.pl i Forbes.pl w pakiecie z filmami z oferty serwisu vod.pl oraz dostępem do serwisu Tidal. Szczegóły oferty są uzależnione od wybranego wariantu.

- mówi Tomasz Gaweł, dyrektor zarządzający treści płatnych w Ringier Axel Springer Polska.W ramach subskrypcji Forbes.pl użytkownicy uzyskują nielimitowany dostęp do wszystkich treści Forbes.pl, miesięcznika Forbes Polska, magazynu Forbes Women, tłumaczeń najlepszych tekstów amerykańskiego Forbes.com, archiwalnych treści oraz Forum Ekspertów magazynu Forbes. Przy zakupie miesięcznej subskrypcji Forbes.pl w cenie 19,90 zł, użytkownicy otrzymują kod do wybranego filmu z oferty vod.pl oraz dostęp do usługi TIDAL w wersji Tidal Premium przez 90 dni. Przy wyborze abonamentu rocznego w cenie 199,00 zł za pierwszy rok, 239,00 zł za kolejne, użytkownicy otrzymują trzy kody do serwisu vod.pl oraz dostęp do usługi TIDAL w wersji Tidal Hi-Fi przez 90 dni.W przypadku Newsweeka subskrybenci mają nielimitowany dostęp do wszystkich treści Newsweek.pl, tygodnika Newsweek Polska, magazynów Newsweek Historia, Slow, Living, Psychologia, Zdrowie, Smart Travelling, archiwalnych treści oraz autorskich newsletterów pisanych przez publicystów Newsweeka. Przy wyborze miesięcznej subskrypcji Newsweeka w cenie 19,90 zł za pierwszy miesiąc i 24,90 zł za kolejne, użytkownicy otrzymują jeden kod do serwisu vod.pl oraz dostęp do usługi TIDAL w wersji Tidal Premium przez 90 dni, przy abonamencie półrocznym - dwa kody i rocznym - trzy kody oraz dostęp do usługi TIDAL w wersji Tidal Hi-Fi przez 90 dni (w cenie odpowiednio: 119,90 zł za pierwsze pół roku, 129,90 za kolejne i 229,00 zł za pierwszy rok, 249,00 za kolejne).