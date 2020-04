Allegro wspiera lokalnych przedsiębiorców. Rusza Lokalny ryneczek, sprzedaż online za darmo

Łukasz Szewczyk

Małe lokalne firmy, na których działalność negatywnie wpłynęła trwająca pandemia, mogą teraz za darmo sprzedawać swoje produkty przez Internet na Allegro Lokalni

Od kiedy obowiązują obecne ograniczenia, wiele lokalnych firm, często prowadzonych przez właścicieli lub rodzinę, takich jak kwiaciarnie, piekarnie czy sklepy spożywcze, musiało zostać zamkniętych. Klienci zaczęli szukać kontaktu ze swoimi ulubionymi lokalnymi sprzedawcami w mediach społecznościowych i próbują organizować lokalne dostawy. Właściciele lokalnych biznesów również starają się ponownie stanąć na nogi i dotrzeć do klientów. Jednak bez odpowiedniej infrastruktury właściwie niemożliwe jest zaproponowanie alternatywy np. dla lokalnych targowisk, a jednocześnie zapewnienie bezpieczeństwa przy zakupach przez Internet.i dotrzeć do klientów z ich okolicy, a nawet z całego kraju. Jedynym warunkiem jest to, że muszą sprzedawać produkty pierwszej potrzeby."Lokalny ryneczek" na Allegro Lokalnie tworzy kilka kategorii produktów, które są niezbędne Polakom w życiu codziennym podczas izolacji. Są to żywność, produkty higieny osobistej, kosmetyki, produkty dla zwierząt i rośliny. Allegro Lokalnie umożliwia sprzedawcom oferowanie bezpiecznych płatności online i różnych metod dostawy, dzięki czemu mogą bezpiecznie wysyłać produkty, unikając kontaktu z innymi. Dostępna jest również możliwość odbioru osobistego i dostawa od drzwi do drzwi, a sprzedawcy są informowani o tym, w jaki sposób zorganizować to bezpiecznie i odpowiedzialnie. Podobnie jak całe Allegro Lokalnie, te transakcje również objęte są Programem Ochrony Kupujących. Sprzedawcy nie muszą się dodatkowo rejestrować - wystarczy ich konto na Allegro. Dzięki temu programowi klienci otrzymają jeszcze szerszy wybór produktów, które będą mogli kupić od lokalnych sprzedawców bez konieczności wychodzenia z domu.W ostatnich tygodniach Allegro uruchomiło wiele projektów wspierających Polaków w walce z pandemią. Należą do nich między innymi bezpłatny pakiet Allegro Smart!, zapewniający każdemu użytkownikowi możliwość zrobienia zakupów z bezpłatną dostawą. Przedsiębiorcy, zarówno obecni sprzedawcy na Allegro, jak i nowe firmy, będą mogli skorzystać z pakietu wsparcia dla sprzedawców. Allegro wspiera również bezpośrednio polski system opieki zdrowotnej. Przekazało 2 mln zł na Fundusz Interwencyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, umożliwiając tym samym zakup 24 respiratorów dla polskich szpitali. Allegro zorganizowało też zbiórkę charytatywną, która zapewni dalsze wsparcie finansowe Funduszowi i pozwoli na zakup niezbędnego sprzętu. Firma przekazała również środki ochrony indywidualnej dla szpitali, czyli maski i środki dezynfekujące o łącznej wartości 1 mln zł. Dostarcza też do szpitali 2,5 tony świeżych owoców i warzyw tygodniowo.