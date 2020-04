Powrót Franza Maurera. "Psy 3. W imię zasad" i inne premiery z kin w ofercie serwisu Ipla

Łukasz Szewczyk

W serwisie rozrywki internetowej Ipla dostępna jest już trzecia część kultowego filmu Władysława Pasikowskiego "Psy 3. W imię zasad". Kolejną, godną polecenia propozycją w gangsterskim klimacie jest "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". To jednak nie koniec premier.

Franz Maurer powraca... Po 25 latach odsiadki wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku... nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Gdy los ponownie połączy Franza i "Nowego", ich spotkanie zmieni wszystko. W trzeciej części kultowego już filmu Władysława Pasikowskiegowystąpiła plejada polskich gwiazd: Bogusław Linda, Jan Frycz, Cezary Pazura, Marcin Dorociński i Sebastian Fabiański.to film o przyjaźni i miłości w czasach, w których pozwolenie sobie na emocje może okazać się tragiczne w skutkach. W życiu Bohatera liczą się tylko dwie osoby - najbliższy przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego interesów rządzi przemoc. Z czasem odkrywa też pragnienie pieniędzy, władzy i bycia ponad prawem. Rozpoczyna się transformacja, a jego gangsterski talent rozkwita. Wspólnie z przyjacielem buduje własną armię. W opartym na faktach filmie Macieja Kawulskiego, współzałożyciela polskiej federacji Konfrontacji Sztuk Walki promującej walki MMA, wystąpili: Marcin Kowalczyk, Tomasz Włosok, Natalia Szroeder, Adam Woronowicz, Jan Frycz, Piotr Rogucki, Janusz Chabior i Natalia Siwiec.Jak znaleźć miłość i nie zepsuć wszystkiego w jeden dzień? Co można, a czego nie wypada robić na pierwszej randce? Odpowiedzi na te pytania zawarte są w najnowszej komedii romantycznej Filipa Zylbera, znanego m.in. z takich filmów jak: "Serce nie sługa", "Po prostu przyjaźń" czy "Pożegnanie z Marią".to świetna komedia romantyczna, która będzie doskonałym przewodnikiem dla wszystkich, którzy marzą o szczęśliwej miłości i udanym związku. W filmie wystąpili m.in.: Małgorzata Socha, Michał Malinowski, Justyna Steczkowska, Małgorzata Foremniak, Mikołaj Roznerski, Julia Wieniawa, Anita Sokołowska, Wojciech Mecwaldowski i wielu innych."Mayday"Janek (Piotr Adamczyk) prowadzi podwójne życie - jest mężem Basi (Anna Dereszowska), z którą mieszka w Warszawie, oraz... Marysi (Weronika Książkiewicz), z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Dzięki umiejętnemu lawirowaniu między dwiema żonami wszystko jakoś się układa... do czasu, kiedy pewnego dnia na głowę Janka spadną dodatkowe, pozamałżeńskie kłopoty.to niemoralna i zwariowana komedia pełna lawin zdarzeń, pomyłek i zwrotów akcji.Oprócz powyższych propozycji IPLA oferuje kilkaset propozycji filmowych, w tym: