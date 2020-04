Gazeta.pl i BNP Paribas z akcją "Gdy to się skończy"

Łukasz Szewczyk

We wtorek (21 kwietnia 2020 roku) Gazeta.pl wraz z bankiem BNP Paribas rozpocznie kampanię pod hasłem "Gdy to się skończy". Jej współtwórcami są czytelnicy portalu, którzy podzielili się z redakcją swoimi planami na czas, gdy skończy się pandemia koronawirusa.

Kampaia portalu Gazeta.pl i banku BNP Paribas - "Gdy to się skończy" / Fot. Gazeta.pl

