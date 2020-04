Darmowy czat z lekarzem od ZnanyLekarz.pl

Łukasz Szewczyk

Posiadacze aplikacji mobilnej "ZnanyLekarz - umów wizytę" mogą korzystać z czatu z lekarzem online. Konsultacja z internistą lub pediatrą za pośrednictwem nowej funkcjonalności jest obecnie bezpłatna i otwarta dla wszystkich użytkowników smartfonów i tabletów.

Jak wynika z raportu badawczego firmy Biostat aż 80% Polaków chce mieć możliwość skorzystania z telemedycyny (zdalnej pomocy lekarskiej). Jako powód najczęściej wskazywano, m.in. na ograniczenia jakim obecnie podlegają podmioty medyczne. To tylko potwierdza, że zwłaszcza teraz pacjenci poszukują i potrzebują rozwiązań, które pozwoliłyby im na stały kontakt z lekarzem i dostęp do możliwych świadczeń. Portal ZnanyLekarz wychodząc naprzeciw tym potrzebom, niedługo po wybuchu pandemii, wdrożył konsultacje online z lekarzami lub specjalistami. Teraz idzie o krok dalej i uruchamia bezpłatną funkcjonalność dla użytkowników aplikacji mobilnej "ZnanyLekarz - umów wizytę", dzięki której w szybki sposób uzyskamy poradę lekarską w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla siebie czy, np. dla dziecka.-mówi Karol Traczykowski, Head of new Ventures w ZnanyLekarz. -- dodaje Traczykowski.Aby móc korzystać z usługi, pacjent musi podać standardowe dane do założenia karty lekarskiej, tj. PESEL, imię i nazwisko, adres. W przypadku konsultacji innej osoby (dziecka, partnera/partnerki, etc.) należy przedstawić dane osoby, której ma dotyczyć porada. Istnieje również możliwość przesłania zdjęć (skóry, gardła, itp.).Lekarz (internista lub pediatra) jest dostępny na czacie (w aplikacji "ZnanyLekarz - umów wizytę") w dniach: poniedziałek -piątek w godz. 8-10 i 16-21 oraz sobota-niedziela w godz. 10-12 i 18-20. Docelowo usługa ma być dostępna 24h/dobę i 7 dni w tygodniu.Aplikację można pobrać z Google Play (Android) lub AppStore (iOS)