Instagram wspiera małe firmy w czasie epidemii. Nowe funkcje, składanie zamówień poprzez stories

Łukasz Szewczyk

Instagram wprowadza w Polsce naklejkę, która ma wesprzeć małe firmy w utrzymaniu działalności podczas epidemii koronawirusa.

Instagram: Składanie zamówień poprzez Stories / Fot. Instagram

Małe przedsiębiorstwa są ważną częścią społeczności, a wiele z nich stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi z kryzysem, wywołanym przez COVID-19. Dzisiaj Instagram udostępnił w Polsce funkcję, dzięki której składanie zamówień w restauracjach będzie dużo prostsze. Ponadto, w ten sposób będzie można także wesprzeć ulubioną firmę.Instagram, uruchamiając dwie nowe funkcje, wprowadza prosty sposób na wsparcie małych firm. Pierwsza funkcja to. Aby korzystać z tej funkcji, należy posiadać najnowszą wersję aplikacji. Po aktualizacji pojawi się powiadomienie, odsyłające do informacji, jak w kilku krokach dodać Action Button do swojego profilu.Druga opcja to- naklejka dostępna będzie w Instagram Stories, w zakładce z innymi naklejkami. Aby skorzystać należy wybrać naklejkę i dodać ją do publikacji. Oglądający klikając w naklejkę, przeniosą się na stronę partnera, gdzie będą mogli złożyć zamówienie. Zamawianie jedzenia z ulubionej restauracji, to jednocześnie wsparcie lokalnego biznesu.