"Rodzice w czasach pandemii". Nowy podcast Doroty Wardeckiej-Herrmann na tokfm.pl

Łukasz Szewczyk

Zdalna szkoła i domowe przedszkole. Zdalna praca i domowe porządki. Dzieci, rodzice i izolacja - jak odnaleźć się w nowej sytuacji, która nie wiadomo, jak długo potrwa? O tym opowiada w swoim podcaście Dorota Wardecka-Herrmann na platformie TOK FM.

Zdrowie psychiczne, jakość edukacji, rodzinne więzi - jak nie narazić tego, co najcenniejsze, przebywając ze sobą 24 godziny na dobę? Mając na głowie więcej niż zwykle, w większości zdalnie? Będąc zdalnym pracownikiem, nauczycielem, wychowawcą, kumplem do zabawy, kucharzem, opiekunem...? Dorota Wardecka-Herrmann, dziennikarka i mama, zaprasza do rozmowy ekspertów i rodziców, którzy opowiedzą o tym, co dzieje się w naszych głowach. Jak możemy sobie z tym poradzić, jakie błędy robimy, na jakie rozwiązania nie wpadliśmy.Pierwszy odcinek podcastu "Rodzice w czasach pandemii" już dostępny jest na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Kolejnych wydań audycji będzie można słuchać w czwartki.Audycja "Rodzice w czasach pandemii" dołączyła do bogatej oferty podcastów Radia TOK FM dostępnych wyłącznie w sieci. Tego rodzaju materiały audio powstają od marca 2018 r. specjalnie na potrzeby cyfrowej odsłony Radia TOK FM - są udostępniane na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej, a później mogą też trafić na antenę stacji. Część audycji, jak "Sabat symetrystów" czy "Nasze wewnętrzne konflikty", gromadzą szerokie grono lojalnych słuchaczy.