Musical "Piloci" Teatru Muzycznego Roma dostępny online na Player.pl (wideo)

Łukasz Szewczyk

Platforma Player.pl udostępnia spektakularne widowisko Teatru Muzycznego ROMA. Od piątku (24 kwietnia 2020 roku) w serwisie będzie można obejrzeć jeden z popularniejszych musicali ostatnich lat - "Piloci".

"Piloci" to polski musical wystawiany w Teatrze Muzycznym ROMA w latach 2017-2019. Osią fabuły jest historia miłości brutalnie przerwanej przez II wojnę światową. Tłem dla wielkiego uczucia łączącego Jana, młodego polskiego pilota wojskowego i Ninę, warszawską artystkę kabaretową, są dramatyczne wydarzenia historyczne - przede wszystkim m.in. Bitwa o Anglię. Ta, w której niezwykle ważną rolę odegrali polscy piloci.W rolach głównych zobaczymy m.in. Zofię Nowakowska, Jana Traczyka, Janusza Krucińskiego, Tomasza Więcka, Martę Wiejak, Pawła Kubata, Piotra Piksa, Piotra Janusza. Za libretto i reżyserię spektaklu odpowiada Wojciech Kępczyński. Teksty piosenek stworzył Michał Wojnarowski, a muzykę skomponowali Jakub i Dawid Lubowiczowie. Rejestracji przedstawienia dokonano w Teatrze Muzycznym ROMA w maju 2019 roku. Za realizację telewizyjną odpowiadał Tomasz Motyl.Spektakl został zagrany w Teatrze Muzycznym Roma aż 427. razy i będzie dostępny dla widzów dzięki współpracy z platformą player.pl w cenie 30 złotych (dostęp na 72 godziny).Premiera "Pilotów" w Playerze to także krok w stronę wspierania polskiej kultury i rodzimych twórców. Platforma stała się partnerem Fundacji Legalna Kultura, której celem jest edukacja w zakresie praw autorskich i zagrożeń związanych z piractwem oraz uświadamianie znaczenia etyki w korzystaniu z dóbr kultury. W czasach zamkniętych kin i teatrów legalne serwisy VOD, w tym player.pl, stały się najlepszym - uczciwym i bezpiecznym - źródłem dostępu do najnowszych filmów, seriali, koncertów, a także spektakli i musicali. Wybierając legalne źródła każdy z nas wspiera polskich twórców i instytucje kultury. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji.