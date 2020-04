"Dom grozy: Miasto Aniołów". Pierwszy odcinek przedpremierowo już w HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

"Dom grozy: Miasto Aniołów" atmosferą nawiązuje do serialowej historii "Dom grozy", której akcja rozgrywała się w Londynie w epoce wiktoriańskiej. Tym razem przenosimy się do Los Angeles pod koniec lat 30. XX wieku. Pierwszy odcinek przedpremierowo dostępny jest już w HBO GO.

Rok 1938. W Los Angeles nie brakuje napięć społecznych i politycznych. Kiedy makabryczne morderstwo wstrząsa miastem, detektyw Tiago Vega (Daniel Zovatto) i jego partner Lewis Michener (Nathan Lane) zostają uwikłani w niebezpieczną intrygę. Okazuje się ona odzwierciedleniem bogatej historii tego miasta: od budowy pierwszych autostrad, przez przywiązanie do folkloru meksykańsko-amerykańskiego, niebezpieczne działania szpiegowskie III Rzeszy, po początki radiowej ewangelizacji. Wkrótce Tiago i jego rodzina muszą zmierzyć się z potężnymi siłami, które zaczynają im zagrażać."Dom grozy: Miasto Aniołów" to spin-off serialu "Dom grozy". Nowa produkcja atmosferą nawiązuje do popularnej serialowej historii, której akcja rozgrywała się w Londynie w epoce wiktoriańskiej.W serialu "Dom grozy: Miasto Aniołów" występują: Daniel Zovatto, nominowany do Złotych Globów i nagród Emmy Tony Nathan Lane, Natalie Dormer, Kerry Bishé, Rory Kinnear, Adriana Barraza (Thor), Michael Gladis, Jessica Garza (serial Six) i Johnathan Nieves.Twórcą, scenarzystą i producentem serialu jest trzykrotnie nominowany do Oscara John Logan, który odpowiadał również za powstanie serialu "Dom grozy". Obowiązki producenta wykonawczego pełnił także Michael Aguilar oraz nagrodzony Oscarem Sam Mendes i Pippa Harris- oboje z ramienia Neal Street Productions. Producentem współwykonawczym był James Bagley. Serial wyprodukowała spółka Desert Wolf Productions.Premiera serialu "Dom grozy: Miasto Aniołów" (Penny Dreadful: City of Angels) zaplanowana została na 27 kwietnia w HBO GO. Nowe odcinki dodawane będą co tydzień, w poniedziałki. Jednak już od piątku (24 kwietnia 2020 roku) przedpremierowo w serwisie dostępny jest pierwszy odcinek serialu.