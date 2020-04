TVP Kultura uruchamia specjalny kanał internetowy "TVP Kultura 15 lat"

Łukasz Szewczyk

Z okazji 15. urodzin TVP Kultura zaprasza do oglądania najciekawszych programów w specjalnie uruchomionym kanale streamingowym. Jest to zapowiedź stałego kanału online, nad którego uruchomieniem pracują zespoły Ośrodka Kanałów i Serwisów Internetowych TVP i TVP Kultura.

Kanał "TVP Kultura 15 lat"będzie dostępny w portalu TVP VOD w piątek (24 kwietnia) od godz. 17:00 do niedzieli (26 kwietnia 2020 roku) wyłącznie na terytorium Polski. W tym czasie na komputerach oraz urządzeniach przenośnych widzowie mogą oglądać premiery filmowe, muzyczne i teatralne oraz specjalnie przygotowane programy z okazji 15. urodzin stacji TVP Kultura w swej internetowej odsłonie zaprosi m.in. na nagrodzone Oscaremw reżyserii Paolo Sorrentino, pierwszy emitowany przez TVP Kultura film, film po rekonstrukcjiJanusza Kondratowicza oraz koncerty z muzyką Arvo Parta i Francesco Tristano, zarejestrowane podczas festiwalu EUFONIE. Stacja pokaże również operyChristopha Willibalda Glucka w reżyserii Magdaleny Piekorz iStanisława Moniuszki w reżyserii Mariusza Trelińskiego,i wyjątkową taneczną Scenę Klasyczną z BBoyami.Pojawią się urodzinowe reportaże i cykle dokumentalne, w tym pierwszy odcinek nowego programupoświęconego polskim tańcom tradycyjnym i premierowy cyklz Warszawskiej Opery Kameralnej. Jubileusz to także doskonała okazja do retrospekcji. Antena przypomni archiwalne wydania najpopularniejszych własnych produkcji, m.in. odcinek programuz Januszem Gajosem, czy pierwsze wydania