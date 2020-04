Netflix na maj. "Kierunek: Noc", "White Lines", "Siły kosmiczne", "Dynastia 3", "Gołąbeczki" (wideo)

Łukasz Szewczyk

Internetowy serwis rozrywkowy Netflix poszerza ofertę o nowe pozycje. Co czeka widzów w maju 2020 roku?

Netflix - wykaz premier na maj 2020 roku:

Serialową premierą miesiąca w Netflixie będzie(od 1 maja). Historię rozpoczyna katastrofalne w skutkach zjawisko słoneczne, które sprawia, że gwiazda zaczyna niszczyć wszystko na swojej drodze. Akcja toczy się wokół pasażerów i członków załogi nocnego lotu z Brukseli, którzy postanawiają obrać kurs na zachód, aby szukać schronienia w mroku. Na pokładzie samolotu o przeżycie walczą bogaci i biedni, młodzi i starzy, cywile i wojskowi pochodzący z różnych środowisk i mówiący różnymi językami. Wszystkich ich łączy jedno: wola przetrwania końca świata - za wszelką cenę. W serialu zobaczymy między innymi Ksawerego Szlenkiera, który wcieli się w postać Jakuba.Wśród nowości pojawi się także miniserial(od 1 maja) o grupie ambitnych aktorów i filmowców, którzy tuż po II wojnie światowej próbują odnieść sukces w fabryce snów. Aby dopiąć swego, nie cofną się przed niczym.Z czwartym sezonem powrócą(od 6 maja). W powietrzu wiszą wielkie zmiany, gdy mamy stają w obronie swoich dzieci, partnerów, biznesów, a przede wszystkim -- samych siebie.W repertuarze także(od 8 maja). Po makabrycznym odkryciu Jen i Judy muszą się nieźle natrudzić, by sekrety nie wyszły na jaw. Stosują też drastyczne środki, by chronić najbliższych i siebie nawzajem.(od 8 maja) to osadzony w sercu wielokulturowego współczesnego Paryża serial, który opowiada historię właściciela trapionego problemami klubu jazzowego i grającego w nim zespołu.Wśród premier to produkcja twórców takich seriali Netflix jak "Dom z papieru" (scenarzysta) czy "The Crown" (producenci), czyli(od 15 maja). Gdy jej brat zostaje znaleziony martwy, kobieta z Manchesteru porzuca spokojne życie i rusza na Ibizę, aby odkryć prawdę o jego losie.Netflixowato współczesna wersja kultowej i popularnej telenoweli, w której dwie bogate amerykańskie rodziny toczą spór o fortunę. Od 23 maja wraca z trzecim sezonem.Wśród premier serial komediowy(od 29 maja) o ludziach, którzy dostali zadanie stworzenia szóstej formacji armii USA -- Sił Kosmicznych. Twórcą serialu jest Greg Daniels. Na ekranie Steve Carell.W serialowej produkcjiszesnastolatka przenosi się do liceum, gdzie uczy się dziewczyna, która może być jej porwaną 17 lat temu siostrą. Czy jej podejrzenia się sprawdzą? Dokładna data premiery zostanie podana później.Na maj Netflix zapowiada też serial. W tym futurystycznym thrillerze Ziemia jest zamarzniętym pustkowiem, przez które pędzi gigantyczny pociąg zamieszkany przez resztki ocalałej ludzkości.Użytkownicy serwisu mogą liczyć także na trzeci sezon serialu dokumentalnego(od 29 maja). Phil Rosenthal, twórca serialu "Wszyscy kochają Raymonda", kontynuuje swoją podróż przez świat, poznając kuchnie i kultury z różnych zakątków globu.Wśród oryginalnych produkcji filmowych warto zwrócić uwagę na premierę(od 1 maja). Kiedy lekarz trafia za kratki za serię szokujących morderstw, jego lojalna żona postanawia popełnić podobną zbrodnię, aby udowodnić jego niewinność. Drugą polecaną premierą filmową są(od 22 maja). Zmęczona sobą para zostaje przypadkiem wplątana w morderstwo. Teraz musi szybko znaleźć prawdziwego zabójcę i udowodnić swoją niewinność.• od 1 majaO krok od szczęściaKierunek: NocHollywoodWięcej niż myśliszZłośćCały dzień i nocMrs. Serial KillerTut Tut Autka w Pagórkowie: Taniec TosiSprawa honoruSmutna historia Darrella HammondaCzy to ty, czy to jaZgwałcona Miss ŚwiataŚmiertelna pułapkaCop Out: Fujary na tropieThe Lodgers. PrzeklęciBez szansDiunaForrest GumpArtur ratuje GwiazdkęJerusalemR.K.NagarAnother Miss Oh: Sezon 1Rejs w nieznaneKandydatMaterialKot-o-ciakiZłap mnie, jeśli potrafiszCzłowiek niedźwiedźBajecznie bogaci AzjaciBłękitny GromUwolnienie• od 3 majaColony• od 5 majaJerry Steinfeld: 23 Hours To Kill• od 6 majaPracujące mamy: Sezon 4• od 7 majaScissor Seven: Sezon 2Nie ma jak u siostryA.X.L.• od 8 majaJuż nie żyjesz: Sezon 2The EddyValeriaRestauracje na krawędzi: Sezon 2Renowatorzy z Doliny Rdzy: Sezon 218 prezentówChico: Małpka złota rączkaThe Hollow: Sezon 2Gęsia skórka• od 11 majaŻyczymy udanej jazdy: Psychodeliczne przygodyOsadzeni przez media• od 12 majaTru: Bajkowe opowieści• od 13 majaNiewłaściwa Missy• od 15 majaPartaczeWhite LinesMagik wśród ludzi: Sezon 3ZakładnikKocham cię, głuptasieShe-Ra i księżniczki mocy: Sezon 5Czarne bractwo. BlacKkKlansmanPortre• od 16 majaKrólowa i konkwistador• od 18 majaMistrzowie ogrodnictwa• od 19 majaSłodkie magnoliePatton Oswalt: I Love Everything• od 20 majaBen Platt Live From Radio City Music Hall• od 21 majaW 80 dni dookoła świataKontrabanda• od 22 majaHistoria w pytaniach i odpowiedziachSelling sunset: Sezon 2Chłopaki z baraków: Serial animowany: Sezon 2Control ZGołąbeczkiBejsbolo - koszBlues BrothersZawrót głowyWodny ŚwiatPsychozaWładcy umysłówBattleship: Bitwa o ZiemięMiami ViceLudzkie dzieciCiekawski GeorgeSpokojnie, tatusiuKing KongTedThe 100• od 23 majaDynastia: Sezon 3• od 25 majaZatrzyj ślady• od 26 majaHannah Gatsby: DouglasSearchingAsh kontra martwe zło• od 27 majaJuż mnie tu nie maMadagaskar• od 28 majaDorohedoroDomysł• od 29 majaSiły KosmiczneSomebody Feed Phil: Sezon 3• od 31 majaŻona