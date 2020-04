"Małe kobietki", "Doktor Dolittle", "Bad Boys For Life", serial "Szadź" - premiery maja w Player.pl

Łukasz Szewczyk

Do oferty serwisy Player.pl w maju dołączą kolejne hity kinowe w gwiazdorskiej obsadzie. Wśród nich m.in. "Małe kobietki", "Doktor Dolittle", "Jojo Rabbit", "Bad Boys For Life". Premiere będzie miał także nowy serial Playera - "Szadź".

Will Smith i Martin Lawrence w "Bad Boys For Life" / Fot. materiały prasowe

W ostatni dzień kwietnia w serwisie zadebiutuje najnowszy serial Player Original -z Maciejem Stuhrem oraz Aleksandrą Popławską w rolach głównych. To thriller z wątkiem kryminalnym w tle, którego akcja rozgrywa się w Opolu. Maciej Stuhr w roli seryjnego mordercy, prowadzącego podwójne życie, odsłoni przed widzami przerażającą prawdę o tym, że zło może przybierać najmniej oczekiwaną postać. Charyzmatyczny wykładowca, kochający ojciec dwójki dzieci, który wśród swoich studentek wypatruje kolejnych ofiar. Taki właśnie jest Piotr Wolnicki.W nadchodzącym miesiącu w Playerze pojawią się także seriale(premiera 11 maja) oraz(od 20 maja). Pierwszy to rodzinna saga produkcji HBO przedstawiającą dwie równoległe historie życia braci bliźniaków - w tej podwójnej roli Mark Ruffalo - naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Drugi to propozycja DC opowiadająca historię uczennicy 2. klasy liceum, Courtney Whitmore, która zainspiruje nieoczekiwaną grupę młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości.W piątek 1 maja w Playerze pojawi się najnowszy film Xaviera Dolana, twórcy m.in. znanego obrazu "Zabiłem mają matkę".to opowieść o dwójce przyjaciół. Matt ma poważną pracę i poważny związek, natomiast Max (w tej roli reżyser) postanawia wyjechać i zacząć wszystko od nowa, zostawiając za sobą toksyczną relację z matką. Życie chłopaków zmieni jednak pocałunek, zaaranżowany na potrzeby szkolnego filmu koleżanki.Od 4 maja do serwisu dołączy historia jednego z najbardziej rozpoznawalnych X-Menów -. W tej kultowej roli Hugh Jackman. W piątek 8 maja pojawi się z kolei kolejna część Gwiezdnych Wojen -. Tego samego dnia będzie można także obejrzeć animację studia Pixar. Produkcja przeniesie widzów do współczesnego świata zamieszkiwanego przez fantastyczne, bajkowe stworzenia, gdzie dwójka braći wyrusza w niesamowicie zakręconą podróż w poszukiwaniu... magii!13 maja w Playerze pojawi się animowana komedia, której akcja toczy się w świecie międzynarodowych szpiegów najwyższej klasy. Superagent Lance Sterling (Will Smith) i naukowiec Walter Beckett (Tom Holland) są dokładnymi przeciwieństwami. Pewny siebie Lance i niezbyt kontaktowy, ale kreatywny Walter muszą jednak na sobie polegać, aby zapobiec niespodziewanemu niebezpieczeństwu.Kilka dni później - 16 maja - oferta platformy poszerzy się ow reżyserii Nadine Labaki. To opowieść o 12-letnim Zain (wybitna rola Zaina Al Rafeey), który wraz z rodzicami i kilkorgiem rodzeństwa mieszka w zapomnianej części Bejrutu. Dzieci takich jak on w tym regionie jest wiele - systemowo zaniedbywanych, pozbawionych dzieciństwa, odciętych od edukacji dzieci. Zain jest jednak wyjątkowy, decyduje się na bezprecedensowy krok - pozywa rodziców za to, że się urodził.20 maja w Playerze pojawi się kolejna wyjątkowa propozycja -. Młody Niemiec Jojo (Roman Griffin Davis), członek nazistowskiej organizacji dla młodzieży Jungvolk, odkrywa, że jego matka (Scarlett Johansson) ukrywa na strychu młodą Żydówkę (Thomasin McKenzie). Jego świat stanie na głowie. Chłopak zmuszony będzie stawić czoła swemu ślepemu nacjonalizmowi.Dzień później do Playera trafi. To kolejna ekranizacja kultowej już serii Loftinga Hugha. Ekscentryczny doktor John Dolittle (Robert Downey Jr.), słynny naukowiec i lekarz weterynarii w wiktoriańskiej Anglii, wiedzie pustelniczy tryb życia, w otoczeniu menażerii swych egzotycznych zwierząt. Kiedy jednak młoda królowa zapada na śmiertelną chorobę, nieustraszony doktor wyrusza w pełną przygód podróż na mityczną wyspę, gdzie spodziewa się znaleźć lekarstwo dla królowej.Kolejną majową propozycją serwisu są. Znani i lubiani funkcjonariusze Mike Lowery (Will Smith) i Marcus Burnett (Martin Lawrence) ponownie ruszają do akcji! Gdy z więzienia ucieka pałająca żądzą zemsty baronowa narkotykowego kartelu, bohaterowie stają przed największym wyzwaniem w swojej dotychczasowej karierze. Film wszedł do polskich kin wszedł pod koniec stycznia, a już 23 maja będzie go można obejrzeć w Playerze.30 maja do serwisu trafią. Scenarzystka i reżyserka Greta Gerwig podeszła do tematu kultowej powieści, bazując na książce i rysunkach Louisy May Alcott. To wzruszająca opowieść o czterech siostrach, które dorastają, przeżywają pierwsze miłosne zauroczenia, ale przede wszystkim są zdeterminowane by żyć po swojemu. W rolach głównych m.in. Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothee Chalamet, i Meryl Streep. Obraz zadebiutował na kinowym ekranie pod koniec stycznia tego roku.